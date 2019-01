Andrea Damante su Giulia De Lellis: "Ho pianto per la fine della nostra storia d’amore"

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è una delle più importanti tra quelle nate negli studi di “Uomini e Donne“. I due infatti, grazie al loro percorso intrapreso nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, ha immediatamente conquistato il pubblico del programma di Canale 5.

I due giovani, dopo che sono usciti insieme dal programma, hanno superato numerosi ostacoli, facendo prevalere sempre il loro amore. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, sui social network la rivelato di non stare più insieme. I dettagli di questo addio non si conoscono, ma le ipotesi più accreditate sono di un presunto tradimento di Andrea Damante, confermato da Giulia in una storia di Instagram prima di Capodanno.

L’intervista di Andrea Damante

In seguito a un periodo di silenzio, il dj ha deciso di parlare e non nasconde di aver sofferto molto per la fine della sua storia d’amore: “Ho pianto quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione. Forse un ‘ti amo’ avrebbe cambiato la mia vita”.

In queste settimane ad Andrea Damante sono stati accostati alcuni flirt, tra cui con la bella Sharon Filograsso durante l’estate 2018. Il dj tuttavia, anche in questa intervista, si definisce single e spiega cosa significa per lui la parola “amore”: “È tutto. Infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato”.

Tuttavia, anche se Andrea Damante, almeno per il momento, non sta ricevendo molta fortuna in ambito sentimentale, non può dire la stessa cosa nel campo lavorativo. In questa intervista infatti ci tiene a sottolineare che, grazie al successo del singolo “Follow My Pamp“, ha guadagnato un disco d’oro.