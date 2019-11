Andrea Damante paparazzato in dolce compagnia

Andrea Damante è un noto ex tronista del programma televisivo “Uomini e Donne“ di Maria De Filippi e concorrente della seconda edizione del reality show “Grande Fratello Vip“. Damante è stato al centro del gossip per la sua relazione con l’ex corteggiatrice e famosissima influencer Giulia De Lellis, la quale ha recentemente pubblicato un libro per Mondadori “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”.

Nel libro la De Lellis ha rivelato i numerosi tradimenti ricevuti dal bel deejay veronese. Giulia attualmente sembra aver ritrovato la serenitàin campo sentimentale a fianco dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez: Andrea Iannone, pilota di Moto Gp. Ad Andrea Damante sono stati attribuiti diversi flirt, mai confermati o smentiti dal diretto interessato.

Poco tempo fa, nel programma televisivo “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, aveva infatti dichiarato di sentirsi ancora legato sentimentalmente alla sua ex fidanzata, Giulia De Lellis, e di conseguenza di non di sentirsi pronto ad una nuova storia d’amore. Ora il ragazzo sembra aver cambiato definitivamente idea.

Le foto pubblicate sul settimanale “Chi“ diretto da Alfonso Signorini, ritraggono infatti l’ex tronista in compagnia di una bella ragazza bionda, inizialmente durante una romantica cena in un noto ristorante milanese di cucina giapponese ed il giorno successivo ad un evento in cui erano presenti anche Jeremias Rodriguez ed Ignazio Moser, grandi amici di Andrea. Nelle foto pubblicate nel settimanale i due sembrano essere molto vicini ed intimi.

La ragazza in questione non è nuova ai telespettatori di “Uomini e Donne”, la giovane Viviana Vizzini ha infatti partecipato al programma di Canale 5 lo scorso anno, quando scese a corteggiare gli allora tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. La bella siciliana inizialmente incuriosì entrambi i tronisti che decisero di portarla in esterna, ma dopo poco a causa di diversi dubbi e perplessità manifestati da Viviana ripiegarono il loro interesse altrove.