Andrea Damante, nuova svolta televisiva per l’ex tronista

Andrea Damante è un nome che ormai in Italia conoscono tutti, soprattutto i giovanissimi. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne come tronista, da cui è uscito in coppia con Giulia de Lellis, si è inserito bene nel mondo della tv partecipando alla prima entusiasmante edizione del Grande Fratello Vip e successivamente reinventandosi come deejay.

L’ex tronista non si ferma e, dopo aver fatto parlare di sè nell’ultimo anno riguardo alla fine della grande storia d’amore per cui era principalmente conosciuto, adesso è pronto per ritornare sul piccolo schermo. Stavolta si tratta di un altro reality, l’Isola dei Famosi, la cui partenza è prevista per il 24 Gennaio.

Andrea Damante naufrago all’Isola dei Famosi?

Mentre il cast del reality è ancora incerto, spuntano ogni giorni nuovi nomi che potremmo vedere tra qualche settimana su Canale 5. Ancora nessuno è stato confermato, tanto meno Damante, il cui ruolo è ancora poco noto. Sarà un normale concorrente? Andrea potrebbe aver scelto di partire per l’Honduras per passare oltre alla rottura con Giulia, che adesso è felicemente impegnata con il cantante Irama. Non sarebbe certo il primo, considerata l’esperienza di Bianca Atzei dello scorso anno che aveva deciso di allontanarsi per superare la rottura con Max Biaggi.

Ma il ruolo dell’ex tronista non è stato ben definito, infatti potrebbe sì trattarsi di un “naufrago“, ma potrebbe essere stato contattato per ricoprire il posto di inviato lasciato libero da Stefano de Martino. Voci di corridoio parlavano di un possibile ritorno dello storico inviato Alvin, mentre altre voci ritengono quest’ultimo un naufrago quasi certo.

Altro ruolo che potrebbe ricoprire sarebbe quello dell’opinionista in studio, considerando il passaggio in Rai di Mara Venier, che fino alla scorsa edizione aveva accompagnato Alessia Marcuzzi con la sua verve ed ironia. Sembra però più probabile che Andrea sbarchi proprio in Honduras e quindi difficilmente sarà presente in studio.

Per ora non ci resta che prendere queste informazioni con le pinze e aspettare ancora le tre settimane che ci separano dall’inizio del reality!