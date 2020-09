Andrea Damante furioso con il settimanale Chi: "Stavolta non ve lo permetto!"

Chi lo segue è abituato alla sua pacatezza, mentre stavolta Andrea Damante appare a dir poco furioso. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché deejay e vocalist di successo, è stato nuovamente tirato in ballo dal settimanale ‘Chi’ per la presunta nuova frequentazione di una ragazza dal nome Martina. Il che sarebbe un pettegolezzo di poco conto e per nulla scottante, se non fosse che Damante risulta ancora formarmente impegnato con Giulia De Lellis.

Andrea Damante ha lasciato Giulia De Lellis? Secondo ‘Chi’, l’ex tronista si vede con Martina

I due, che sono una tra le coppie di Uomini e Donne più amate in assoluto, hanno sempre ribadito che qualora si lasciassero, sarebbero loro i primi a dare la notizia. Ciò implica che siano ancora insieme, anche se in realtà – pur trovandosi attualmente entrambi a Milano – pare non si vedano da tempo. ll settimanale ‘Chi’ in edicola questa settimana li smentisce in maniera molto chiara.

Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, afferma che Andrea si sarebbe lasciato definitivamente alle spalle Giulia e addirittura starebbe conoscendo una nuova ragazza. Il suo nome, si legge, è Martina, ma non viene riportato alcun cognome né tanto meno una prova fotografica del flirt. Sempre ‘Chi’, tuttavia, rincara la dose affermando che l’ex tronista di Uomini e Donne porterebbe la nuova fiamma nei luoghi romantici che frequentava con la De Lellis.

Nel leggere simili notizie, Andrea Damante – che aveva già smesso di seguire su Instagram sia Alfonso Signorini che Gabriele Parpiglia, che si occupa di gossip sempre su ‘Chi’ – è letteralmente sbottato. “Questa volta risparmiatevi tutta questa merda… Questa volta non permetterò di essere infangato!” ha tuonato tra le stories di Instagram, riportando una foto dell’articolo incriminato.

E ancora, parlando probabilmente anche a nome di Giulia De Lellis, il deejay ha ribadito per l’ennesima volta: “Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi, non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo momento”.