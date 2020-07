Andrea Damante e Giulia De Lellis nello stesso locale della sua ex. L’incontro

A chi non è mai capitato di ritrovarsi in un locale e scoprire la presenza del proprio ex? E’ decisamente una cosa molto comune che può capitare a tutti, ma se si è Andrea Damante e Giulia De Lellis, ecco che il fortuito incontro diventa subito uno scoop succulento per paparazzi e giornalisti.

L’ultima indiscrezione che li riguarda parla infatti di una serata che insieme hanno trascorso al “Twiga”, un noto locale di Forte dei Marmi, all’interno del quale si trovava anche la ex di Damante. Di chi stiamo parlando? La ragazza in questione si chiama Claudia Coppola ed è una vecchia fiamma del popolare dj durante il 2019. I due si erano mostrati, dopo un primo periodo di dubbi e titubanze, felici e spensierati ma la loro frequentazione è durata meno del previsto.

Come sappiamo infatti Andrea Damante ha poi saputo riconquistare il cuore della bella influencer romana, fregandosene di tutti coloro che non hanno perso occasione di criticare questo “amore ritrovato”.

Claudia Coppola, dopo la separazione da Damante, ha ripreso in mano la sua vita ma al momento è single. Insieme a lei, nel locale di Forte dei Marmi, c’era anche Natalia Paragoni, un’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, fidanzata di Andrea Zelletta. Tra le due ragazze esiste un bel rapporto di amicizia e in questi ultimi giorni stanno trascorrendo parecchio tempo insieme.

Quello che la gente si chiede è come avranno reagito Andrea Damante e Giulia De Lellis nel ritrovare Claudia Coppola proprio all’interno dello stesso locale. Tra di loro ci saranno stati dei saluti di circostanza oppure si si saranno ignorati? Non sappiamo ancora cosa sia successo di preciso ma quello che è certo è che questa notizia non è passata inosservata, d’altronde tutto quello che succede alla coppia viene sempre preso di mira dal mondo del gossip.