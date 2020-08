Andrea Damante commenta le voci di rottura con Giulia De Lellis

Le voci di una possibile rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis imperversano sul web e sulle riviste ormai da molti giorni, alimentate da diversi elementi che gli amanti del gossip sono riusciti a cogliere dai social media dei due.

A dare nuova spinta ai rumor sulla coppia arriva ora la influencer napoletana Deianira Marzano, che ha dichiarato sui social di essere in possesso di informazioni riservate, ma da fonte autorevole, sullo status della coppia.

Secondo quanto riferito dalla Marzano, che sarà presto protagonista del reality “Affinity”, una persona “seria” l’avrebbe chiamata per confermare che Andrea e Giulia si sono lasciati. Deianira non ha potuto svelare il nome della persona che l’ha chiamata, ed ha specificato di non avere alcuna prova concreta per dimostrare il pettegolezzo riportato e di essere quindi molto scettica al riguardo.

Nel frattempo Giulia De Lellis si è allontanata dai social media, secondo i malpensanti proprio per la rottura tra lei e il deejay. La giustificazione di Giulia ad una presenza meno costante sul web è che il suo cagnolino Tommy avrebbe distrutto il carica batterie del cellulare, impedendole di poter caricare ed utilizzare lo smartphone, scusa alla quale molti non credono, data la facilità con la quale si possono trovare ovunque cavi di sostituzione per qualsiasi modello di telefono. Secondo altri invece la giustificazione sarebbe più seria, e riguarderebbe le condizioni di salute della nonna della influencer.

Nel frattempo nel nuovo numero del settimanale Chi è lo stesso Damante a commentare le voci delle ultime settimane, dicendo “Sono tutte cavolate”. La smentita di Damante lascia comunque in molti scettici, tra cui anche gli stessi giornalisti della rivista, che si chiedono se la rettifica sia reale o che sia solo una mossa per deviare l’attenzione sui due.

Se la rottura fosse confermata, si tratterebbe di un avvenimento molto recente. L’ultima foto della coppia risale infatti solo a pochi giorni fa, il 24 luglio. I due attualmente si trovano in luoghi separati, Damante si divide tra Milano e Forte dei Marmi per impegni lavorativi, mentre lei si sposta tra Roma ed il mare.