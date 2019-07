Andrea Damante bacia Sara Croce, l’ex madre natura di Ciao Darwin: "Questa volta faccio sul serio"

Nel corso dei mesi, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno provato più volte a rimettersi insieme, anche quando l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si è lasciata con il cantante Irama. Però neanche in questa situazione le cose sono andate nel verso giusto, ed i due si sono detti addio per l’ultima volta.

Ad oggi, entrambi hanno voltato pagina. Giulia De Lellis sta vivendo una storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, con quest’ultimo che si è lasciato da poco con Belen Rodriguez. Dalle foto pubblicate su entrambi i profili social della coppia, sembra proprio che la loro storia d’amore stia andando nel verso giusto, seppure non mancano delle critiche sul web.

La nuova fiamma di Andrea Damante

Il dj ci ha messo un po’ di tempo in più, ma sembra che anche lui abbia trovato l’amore. Come riportano alcune immagini in esclusiva sul settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, Andrea Damante si è scambiato alcuni baci in acqua con Sara Croce, conosciuta per essere stata madre natura in Ciao Darwin, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Oltre alla foto pubblicata in esclusiva dal settimanale “Chi“, anche la pagina Instagram “Gossip Tv Official”, condivide una fotografia mentre Andrea Damante e Sara Croce si trovano insieme. Nella didascalia possiamo invece leggere: “I due, come hanno notato i fan più attenti, si stanno frequentando da giorni.. si sono goduti una vacanza in compagnia di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser e ieri, l’influencer era a casa del deejay veronese”.

Al settimanale di Alfonso Signorini, il ragazzo oltre ad aver confermato la relazione aggiunge che le cose stanno andando nel migliore dei modi: “Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio”. Per l’intervista completa a “Chi” di Andrea Damante bisognerà aspettare la giornata del 10 luglio.