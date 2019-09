Andrea Damante attacca il libro di Giulia De Lellis: "Dichiarazioni trash fatte per guadagnare"

Il libro di Giulia De Lellis ha fatto immediatamente parlare i suoi fan. Le premesse sono alte sin da subito, poiché come si può percepire dal titolo dato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, parlerà della sua vecchia relazione con il dj veronese Andrea Damante.

Per chi segue Giulia De Lellis su Instagram sa benissimo che praticamente ogni giorno l’influencer aggiorna i suoi fan sull’uscita del suo libro svelando in talune circostanze alcune anticipazioni sulla sua biografia. Hanno fatto discutere soprattutto degli screen in cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dichiara nell’essere stata costretta da Andrea Damante a seguire una dieta ferrea oltre a fare molta palestra.

La risposta di Andrea Damante

Fino a questo momento il dj ha mantenuto sempre un rigoroso silenzio sull’argomento, non dicendo mai la sua sul libro in uscita scritto da Giulia De Lellis. Tuttavia in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale “Gente“, diretto da Monica Mosca, dove senza peli sulla lingua dice la sua su questa autobiografia.

La delusione di Andrea Damante, come ci si poteva facilmente aspettare, è tanta: il dj dichiara di aver fatto degli errori e non ha mai negato quel tradimento, ma si dice dispiaciuto del fatto che Giulia abbia buttato via la loro storia. “Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando bugie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere. Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene”.

Andrea Damante ammette però che non vuole parlare più di questo libro, scegliendo, invece, di promuovere i suoi prossimi progetti in ambito musicale. Infatti dichiara di essere pronto a pubblicare il suo primo cd nel 2020.