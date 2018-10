Andrea Cerioli parla di Alessandra Sgolastra e svela: "Ci sentiamo!"

Sembra proprio che la conoscenza tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island Vip stia continuando anche a telecamere spente. A rivelarlo proprio l’ex tronista di Uomini e Donne al Magazine della trasmissione dove ha raccontato che tra lui e Alessandra si sarebbe instaurato un feeling speciale.

“Io e Alessandra ci sentiamo. Come parlavamo dentro lo facciamo anche lontano dalle telecamere, certi giorni con più frequenza, altri di meno. Alessandra è in un vortice emotivo in questo momento e ha bisogno di stare sola per rimettere ordine alle idee. Al di là di noi, quello che le consiglio di fare anche io è proprio prendersi del tempo per riflettere su stessa” ha infatti svelato Andrea. Il tentatore però ha anche ammesso che secondo lui Alessandra è ancora scombussolata da quello che è successo ma sarà sicuramente il tempo a dare delle risposte.

Come ben sappiamo, prima di partecipare a Temptation Island Vip come tentatore, Andrea Cerioli ha vissuto una lunga storia d’amore con Valentina Rapisarda, l’ex corteggiatrice che è riuscita a rapire il suo cuore durante il Trono di Uomini e Donne. Un legame molto forte ma che, nonostante la convivenza, si è interrotto del tutto tanto che i due, ad oggi, non hanno nessun tipo di rapporto.

“Sono single da un anno e mezzo, da quando è finita la mia storia con la ragazza che ho conosciuto all’interno di Uomini e Donne” ha dichiarato infatti Andrea senza minimamente menzionare la sua ex fidanzata Valentina. La stessa in una recente intervista aveva dichiarato di non voler assolutamente parlare più di lui e di volerlo ignorare completamente.

Forse Andrea riuscirà a voltare pagina proprio con Alessandra, sperando che finalmente possa fare pace con il suo cuore e dimenticare così l’ex fidanzato Andrea Zenga con il quale ha concluso la sua storia proprio al falò di confronto davanti a Simona Ventura. Anche la reunion nel parterre di Uomini e Donne non è andata per il meglio e la ragazza di Recanati oggi pare voler continuare la conoscenza con un altro Andrea.