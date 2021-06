Andrea Cerioli parla de "L’isola dei famosi": "L’istinto sessuale si è azzerato"

Nonostante sia entrato in corsa nella quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Andrea Cerioli è riuscito comunque a conquistarsi l’affetto del pubblico ottenendo un posto in finale.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” è stato addirittura come primo finalista del reality show, per poi essere accusato di essersi un po’ addormentato sugli allori dopo questa nomina da parte del pubblico. Tra le tante cose di cui viene accusato dal pubblico da casa ha rifiutato di dare un bacio a stampo a Francesca Lodo, vietando così all’ex letterina di “Passaparola” di mangiarsi un piatto di pasta.

L’ultima intervista rilasciata da Andrea Cerioli

Terminata la sua avventura da un paio di settimane, Cerioli si sta godendo un po’ di relax. In questi giorni ha rilasciato una intervista alla pagina Instagram del settimanale “Chi” insieme a Gabriele Parpiglia ove parla della sua avventura vissuta in Honduras a “L’isola dei famosi”.

In questa intervista si parte dalla prima cosa fatta da Andrea una volta arrivato in Italia. “Ho fumato. So che non è il massimo, ma è la verità. Poi ho mangiato”. Il ritorno però non è stato dei più semplici: “A Città del Messico ho vomitato nei bagni e hanno chiamato un medico in quattro lingue; è arrivato è mi ha dato della roba”.

Parlando invece dei naufraghi rivela di essersi legato molto a Ignazio Moser, Valentina Persia, Angela Melillo, Ubaldo Lanzo e Gilles Rocca anche se considera l’ex concorrente di “Ballando con le stelle” una persona difficile. Spezza anche una lancia a favore di Elisa Isoardi, dove dichiara di ammirarla per la sua grinta da leader. Invece tra le persone che sicuramente non sentirà nei prossimi mesi ci sono Brando Giorgi e Daniela Martani.

Nella parte finale Gabriele Parpiglia gli chiede se in Honduras ha avvertito degli istinti sessuali: “L’istinto si è completamente azzerato. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand-by”.