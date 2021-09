Andrea Casalino parla del "GF Vip": "Lavoro da 12 anni, non sono uno sconosciuto"

Tra i concorrenti confermati in questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, troviamo Andrea Casalino. Per molti il suo nome è alquanto sconosciuto, dal momento che non ha mai ottenuto un grandissimo successo sul piccolo schermo.

Il modello però, intervistato dal sito “Tv Blog“, afferma di non essere un personaggio nuovo, ricordando che negli ultimi dodici anni ha ottenuto numerosi ruoli. Per questo motivo, nonostante ci tenga molto a questa sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, non ritiene che per lui si tratti di un trampolino di lancio.

La prima intervista di Andrea Casalino

“Io non mi reputo un personaggio nuovo, mi reputo una persona che ha sempre lavorato nella moda e nello spettacolo, da 12 anni” rivela Andrea Casalino a “Blogo” che poi aggiunge: “Non è il GF Vip che mi dà il trampolino di lancio. Ho fatto di tutto. È il mio lavoro, ne sono grato e ne sono orgoglioso. Non voglio screditare la macchina GF che è pazzesca, ci mette in vista ed è qualcosa di straordinario. Però si tratta anche di riconoscere quello che ho fatto prima del GF. Ho una storia, un percorso, un profilo e tanto da raccontare”. Proprio per questo motivo non si ritene nè un personaggio nuovo nè uno vecchio.

Parlando invece dei vecchi flirt attribuiti negli anni passati, tra cui con Alessia Macari e Paola Caruso, il modello dichiara di essere pronto a parlare di alcuni aspetti della sua vita privata. In questa circostanza però ammette di essersi frequentato con la Caruso per circa 3 o 4 mesi, ma le cose non sono andate per il verso giusto ed hanno deciso di comune accordo nel prendere due strade diverse.

Sulla sua esperienza a “Uomini e Donne” sembra avere ancora un bel ricordo, anche se si definisce un cafone per come si vestiva all’epoca. Dichiara di essere stato chiamato più volte in passato dagli autori per partecipare alla versione “over” di “U&D” ma, per causa lavorativa, ha sempre detto di “no” alla proposta di Maria De Filippi.