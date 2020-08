Andrea Bocelli, il commovente addio al suo cane Pallina

Sono trascorse abbondantemente le 48 ore di ricerca per il cane della famiglia Bocelli, un levriero di piccola taglia. Pallina, così veniva chiamato da tutti, un cane affettuoso e giocoso, come tutti i cane del resto. Una tragica svista, una mancanza di attenzione, ha comportato la perdita del cane, lungo le coste della Sardegna.

In questi giorni infatti Bocelli, insieme a tutta la sua famiglia, ha deciso di dedicarsi qualche giorno di assoluto relax, trascorrendo anche delle piacevoli e divertenti giornate a bordo della propria barca. Tutto procedeva per il verso giusto, quando una piccola disattenzione ha provocato la caduta in mare della piccola Pallina.

I soccorsi sono stati avvertiti in un secondo momento, in quanto i padroni del cane si sono accorti in seguito della mancanza del cane sulla barca. Nonostante l’intervento della guardia costiera, della polizia di stato e persino di alcuni privati, intenti a setacciare la zona dove si ritiene sia caduto il cane, ad oggi non si hanno notizie positive sul ritrovamento.

A questo punto la famiglia Bocelli ha iniziato a familiarizzare con l’idea che Pallina, molto probabilmente, non farà più ritorno a casa. Sul profilo di Instagram dell’artista, si legge una commovente dedica fatta al piccolo e fidato cane: “Katarina (Pallina, come ormai tutti la chiamavamo) è vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza“.

Una dedica toccante, sentita, che manifesta tutto l’amore per il cane e allo stesso tempo il rammarico dell’episodio accaduto. La famiglia Bocelli, nel corso della dedica a Pallina, ne approfitta anche per ringraziare tutti coloro che si sono prestati al ritrovamento del cane, concludendo: “Ancora grazie a tutti voi, e grazie al nostro piccolo grande levriero, che della sua vita ha fatto (come ogni cane, d’altronde) espressione e modello d’incondizionato amore“.