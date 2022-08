Andrea Bocelli: “Eri e rimarrai parte di noi”. Il triste annuncio è appena arrivato

Ascolta questo articolo

Andrea Bocelli è uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, la sua voce ha incantato platee in ogni angolo del globo, rappresentando al meglio l’eccellenza italiana nell’ambito della musica. In queste ore il noto cantante ha suscitato nuovamente l’attenzione di tutti, questa volta, purtroppo, per via di un fatto particolarmente spiacevole.

Il noto tenore, inserito nel 2010 nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica internazionale, ha appena annunciato a tutti il terribile lutto che l’ha drammaticamente colpito. Un dolore davvero insopportabile per la nota celebrità, il messaggio d’addio che ha voluto dedicargli è davvero toccante: ecco le parole del cantante.

Il triste annuncio

Il noto tenore originario di Lajatico, nel pisano, ha toccato il cuore di tutti con un annuncio strappa lacrime: il suo cane Chopin, compagno fedele da ben 11 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. A renderlo noto, come detto, lo stesso Bocelli con un post sui social, dove ha dato l’ultimo saluto al suo amico a 4 zampe con una foto che li ritrae insieme al mare ed un messaggio che ha stretto il cuore di tutti i suoi followers.

Ancora una volta, la sensibilità del noto cantante ha colpito tutti, queste le parole che ha voluto dedicare al suo amato cucciolo “Dopo undici anni di gioia silenziosa, hai lasciato questo mondo pigramente senza lamentarti in una calda giornata estiva. Amante della pace e della quiete (che tanto di rado regnava in casa Bocelli), sei stato per tutti noi un amico saggio, affettuoso, placido, pronto a diffondere la tua serenità e la pace che hai saputo infondere”.

Questo annuncio così toccante ha colpito molto i suoi fan, che hanno voluto consolare il cantante mostrandogli tutta la loro vicinanza con numerosi messaggi d’affetto. Tra le splendide parole che il tenore ha riservato al suo cane, Bocelli ha sottolineato il suo interesse per la musica, non a caso si chiamava come il noto compositore: “Hai sempre amato la musica, Chopin. In armonia con il nome che portava valorosamente, mostravi una particolare predilezione per il pianoforte… Questo è per te: eri e rimarrai parte di noi, un saluto, un sorriso, un pensiero carico di gratitudine e di dolci ricordi”.