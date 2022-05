Andrea Boccelli, "Riposa in pace": la terribile notizia è appena arrivata

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in partcolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Ma gli episodi destano anche molta apprensione quando interessano delle personalità famose nel mondo, come attori o cantanti, basti pensare a quanto accaduto in questi giorni quando è stata data la notizia del decesso di Andrew Fletcher, tastierista della nota band musicale britannica, i Depeche Mode. In queste ore un lutto improvviso e straziante ha colpito l’Italia, la notizia riguarda il cantante Andrea Bocelli. Vediamo che cosa è accaduto.

Lutto inaspettato

Secondo quanto riferisce in queste ore la stampa locale e nazionale lo staff dell’artista Andrea Bocelli ha dato una tristissima notizia, in quanto è morta improvvisamente Edi Aringhieri, mamma dello stesso Bocelli. La notizia ha fatto immediatamente il giro di tutta Italia destando sconcerto tra i fan dell’artista.

“È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la morte della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per ricongiungersi con l’amato marito Sandro, in Paradiso. In questo momento, i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia e con l’intera famiglia Bocelli” – così ha scritto lo staff di Bocelli.

Per chiunque volesse mostrate vicinanza alla famiglia si può rendere omaggio alla memoria di Edi in una maniera molto semplice. “Per coloro che avvertono il desiderio di rendere omaggio alla memoria di Edi, ogni donazione alla ABF – Andrea Bocelli Foundation o a un altro ente benefico sarebbe un fiore – non reciso, ma vivo – per aiutare a celebrare la sua memoria, per la quale siamo grati” – così comunica lo staff di Bocelli, che ha pubblicato sui social una foto della donna deceduta mentre quest’ultima tiene in mano dei grappoli d’uva. Edi, infatti, assieme al marito Alessandro (anch’egli deceduto diverso tempo fa) e padre di Andrea Bocelli, aveva gestito una azienda agricola.