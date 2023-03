Andie MacDowell: "Sono a mio agio con i capelli grigi, volevo farlo da tempo"

In un mondo superficiale come quello dello spettacolo, dove le donne di successo vengono messe da parte non appena iniziano a mostrare segni di invecchiamento, Andie MacDowell ha deciso di accettare i suoi capelli così come sono. L’attrice 64enne, star di “Quattro matrimoni e un funerale” e “Ricomincio da capo“, ha infatti deciso durante la pandemia di abbandonare le tinte ai capelli e lasciato crescere la sua folta chioma di ricci grigi.

Intervistata da Entertainment Tonight in merito ai suoi suoi riccioli grigi nel corso degli Hollywood Beauty Awards, le è stato chiesto come si sente ad aver abbandonato la colorazione dei capelli durante il lockdown. “Oh, davvero a mio agio“, ha detto. “È una cosa che volevo fare da un po’. E sono davvero a mio agio con dove mi trovo adesso nella mia vita“.

L’accettazione dei capelli naturali ha un significato più ampio, oltre al senso estetico, spiega la star. “Voglio solo abbracciare il tempo in cui mi trovo ed essere la più reale e onesta possibile, non solo con tutti gli altri, ma anche con me stessa“, ha ammesso. La MacDowell ha sfoggiato per la prima volta con la sua acconciatura sale e pepe nel 2021, ha confermato che adora il suo nuovo look, che è stato ispirato da una membra della sua famiglia.

“Mia sorella è completamente grigia e ha solo 18 mesi più di me. Pensavo che fosse molto più bella da grigia. Ero gelosa“, ha detto la portavoce internazionale di L’Oréal Paris. “Durante COVID, ho potuto vedere la ricrescita con la mia faccia, con la mia pelle e i miei occhi, e mi è piaciuta. Ho sentito che sarei stata più felice. E sono più felice. Mi piace davvero“.

Parlando del segreto della sua bellezza, l’attrice di “Sesso, bugie e videotape” ha svelato che per lei è molto importante mantenere tutto in prospettiva, rendendosi conto che è un privilegio svolgere la sua professione e“cercando solo di prendermi davvero cura di me stessa“, e che ad aiutarla molto è il fatto che l’aspetto più importante della sua vita attuale siano le amicizie “profonde e significative“.