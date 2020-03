Ana Mena, il nuovo fidanzato é Brahim Diaz

Ana Mena, la cantante spagnola classe 97 che ha conquistato l’Italia facendo ballare tutti grazie alle sue hit estive, sta vivendo un momento magico sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Dal punto di vista lavorativo, la cantate andalusa si sta godendo il successo del tormentone estivo, che però non abbiamo ancora smesso di ascoltare, “Una Volta Ancora”.

Il brano è uscito poi anche in versione spagnola con il titolo “Se illuminaba”, sempre in collaborazione con il rapper italiano Fred De Palma, con il quale aveva già collaborato per il singolo “D’estate non vale“, tormentone dell’estate del 2018. Inoltre di recente la Mena ha calcato il prestigioso palco del Festival di Sanremo, duettando con il cantante Riki nella serata del giovedì sera dedicata alle cover.

I due hanno cantato insieme il brano italiano “L’edera“, già interpretato da Nilla Pizzi nell’edizione del Festival di Sanremo del 1958, durante il quale si classificò secondo dietro alla celebre “Nel blu dipinto di blu”, cantata da Domenico Modugno. Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston, ha calcato anche il prestigioso palco de Il premio Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, dove ha aperto la serata.

Dal punto di vista sentimentale la cantante sembrerebbe aver trovato l’amore accanto al calciatore del Real Madrid, il centrocampista spagnolo classe 99, Brahim Diaz. I due sono stati fotografati dalla rivista spagnola Corazon mentre passeggiavano per le vie di Malaga e mentre si recavano al cinema. I fan ben attenti hanno notato anche come la cantante segua sui social l’intera famiglia del calciatore.

Il calciatore, come riportano i media spagnoli, ha ritrovato accanto alla cantante la serenità che in questo momento manca dal punto di vista professionale, visto il poco spazio che il mister del Real Madrid, Zinedine Zidane, gli ha concesso nella prima parte di stagione.