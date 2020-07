Ana Laura Ribas annuncia il suo ritiro dal mondo dello spettacolo

La showgirl brasiliana Ana Laura Ribas ha conquistato la sua fama in Italia partecipando da giovanissima a “Telemike”, il game show di Canale 5, dove diventa una delle ragazze “Bingo”. Grazie al suo successo prende parte a sei puntate serali di ” Ok, il prezzo è giusto!”, diventando poi valletta per svariati anni.

Lavora inoltre come “paperetta” a “Paperissima” e come velina nel ’92-’93 a “Striscia la notizia”, entrambi i programmi ideati da Antonio Ricci. Negli anni diventa sempre più attiva in televisione, partecipando anche ai reality show come “L’Isola dei famosi” e conduce per otto puntate “Limousine”. Le ultime apparizioni avvengono nel 2012-2013, partecipando come opinionista in numerose trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

La nuova vita di Ana Laura Ribas

Intervistata dal “FQMagazine“, una rubrica de “Il Fatto Quotidiano“, la conduttrice radiofonica rivela di aver lasciato la televisione proprio per essere stata sempre considerata come una semplice opinionista, anche se le chiamate in questi anni sono state numerose: “Ho smesso di rispondere quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: “Basta, ho dato”. E mi sono ritirata”.

Ormai Ana Laura Ribas rivela di dedicarsi completamente ad un’agenzia di digital, collaborando con brand internazionali e marchi del lusso e realizzando per loro delle campagne pubblicitarie trasmesse su Internet. Ammette però che, almeno inizialmente, ha trovato molte difficoltà nel nuovo impiego poiché molte aziende, a causa del passato, la etichettavano come una manager di poco valore.

Rivela di aver lasciato completamente il mondo dello spettacolo, per questo motivo non considererebbe una eventuale proposta da parte degli autori del “Grande Fratello Vip“. Tuttavia in questa intervista ammette di essersi proposta alla prima edizione condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini per chiudere in bellezza la sua carriera, venendo scartata per due persone da lei definite raccomandate.