Spesso si legge di coppie in crisi, scoppiate o dei costosi divorzi dei vip, ma poco si parla delle altrettante coppie il cui rapporto va a gonfie vele.Una di queste coppie e quella formata dai coniugi Bechkam, Davide e Victoria stanno insieme dal 1997 e si sposati nel 1999 hanno 4 figli :Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e la picolla Harper Seven, nonostante notizie di crisi e di presunti tradimenti da parte di lui,la coppia resiste e i due sono molto affiatati.

Gli attori Tom Hanks e Rita Wilson sono sposati da più di 30 anni,invece è dal 1980 che sono sposati Lisa Gottsegen e il celebre attore Dustin Hoffman i due hanno 4 figli Jake, Rebecca, Max e Alexandra che si aggiungo ai figli che Hoffman ha avuto dal primo matrimonio.L’attore Hugh Jackman, il celebre mutante Wolverine della saga degli X-Men, e la moglie Deborra-Lee Furness sono sposati dal 1996, si sono conosciuti un anno prima sul set di “Corelli” e dopo poco l’attore le ha chiesto di sposarlo, i due hanno adottato due bambini e nonostante i 13 anni di differenza e i problemi di salute di lui sono più uniti di prima.

Will Smith e Jada Pinkett Smith sposati da più di 14 anni. Conosciuti sul set di Will il principe di Bel Air dove la Pinkett non passò il provino per interpretare la parte della fidanzata di Will, non ottenne la parte me ne divenne la compagne nella vita reale!Per entrambi il divorzio non è un’opzione quindi hanno lavorato duramente per un matrimonio di successo.La coppia ha tre figli, Trey nato dal primo matrimonio dell’attore, Jaden Smith e Willow Smith.

Tornando in Italia l’attore Sergio Castellitto e la scrittrice Margaret Mazzantini sono insieme da 30 anni, dallo stesso tempo stanno insieme anche Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Dal 1998 sono sposati l’attore Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz i due hanno un figlio Leo cantante che si è fatto conoscere nell’ultima edizione di X-Factor giungendo alle semifinali. La coppia più famosa in Italia è quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. La presentatrice e il calciatore sono sposati dal 2005 e hanno 3 figli Cristian, Chanel e Isabel.

Infine la coppia più bella del mondo per eccelenza Claudia Mori e Adriano Celentano sono insieme da più di 55 anni, si sono sposati infatti nel 1964 hanno 3 figli Rosita, Giacomo e Rosalinda e dei nipoti.In un’intervista entrambi hanno dichiarato di preferire di morire prima dell’altro pur di non vivere senza.