"Amici": Umberto Gaudino e Louise si sono lasciati dopo 13 anni di fidanzamento

Succede anche nelle migliori coppie, in quelle più affiatate, che mai ci si aspetta possano scoppiare, e invece a distanza di tanti anni può accadere che uno dei due (in questo caso pare sia stata una decisione presa in due) scopra di non provare lo stesso sentimento che provava in passato, ponendo una triste fine al rapporto.

Ed è proprio ciò che è successo al ballerino di “Amici“, storico talent show condotto da Maria De Filippi, Umberto Gaudino, che di recente ha annunciato la rottura del suo storico fidanzamento con Louise Heise. Entrambi ballerini, coppia sia nella vita reale ma anche nel lavoro; in molti hanno sempre pensato che la loro storia potesse durare per sempre, così come la loro passione per il ballo, ma purtroppo non è andata proprio così.

A distanza di ben 13 anni i due, pare che di comune accordo, abbiano deciso di mettere un fine alla loro storia; non solo ma pare che i due abbiano deciso anche di rimanere comunque dei buoni amici, continuando la loro coppia sul fronte prettamente lavorativo.

A testimonianza del fatto che i due abbiano deciso di rimanere in ottimi rapporti, e che la rottura del rapporto sia avvenuta in maniera del tutto pacifica e consensuale, è stato anche il medesimo messaggio che entrambi hanno postato sui loro account Instagram privati.

Infatti si legge in entrambi profili dei ragazzi la stessa versione dei fatti: “Abbiamo affettuosamente deciso di lasciarci“, Umberto ha poi continuato: “lo accettiamo senza ostilità o alcun sentimento negativo tra di noi. Siamo solo due migliori amici che si rendono conto che è tempo di prendersi un po’ di spazio per realizzare i nostri sogni e vivere la vita più gioiosa e appagante possibile“.

Infine nel lungo post scritto dal ballerino, afferma che tale decisione presa possa essere d’esempio per le tante coppie che decidono di mettere un fine al rapporto, senza però necessariamente chiudere il tutto in una parentese di odio, rimpianti e disapprovazione.