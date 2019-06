Amici, Tish e Alberto: il gesto inaspettato che fa sperare i fan

Tish e Alberto Urso sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2019 del celebre talent musicale di Maria De Filippi “Amici” e nelle ultime ore sono tornati a infiammare il gossip, così come i numerosi fan, perché sono apparsi vicinissimi durante l’evento live dei concorrenti della scuola di talenti targata Mediaset.

Durante l’esibizione, i due cantanti si sono misurati con duetti emozionanti, che hanno infiammato il pubblico presente, così come i tanti che sperano ancora in un loro sentimento; speranze alimentate anche da un dietro le quinte inaspettato che ha lasciato tutti molto sopresi, fatto immortalato prontamente da Rudy Zerbi.

Tish e Alberto Urso: il gesto inaspettato

Dopo la fine dell’edizione 2019 del talent, il vincitore della diciottesima edizione del talent di “Amici” e la talentuosa Tish hanno preso strade diverse, spegnendo così il sogno di tanti fan che avrebbero voluto un ritorno di fiamma tra i due cantanti, decidendo invece di rimanere in buoni rapporti, senza approfondire la loro conoscenza.

Rudy Zerbi nelle ultime ore ha ripreso quello che è successo tra i due cantanti mentre si esibivano gli altri ex concorrenti di Amici; c’è stato un particolare abbraccio da parte di Tish che ha fatto sognare tutti i sostenitori della coppia. Ma non è tutto Zerbi sembra aver fatto un commento che ha fatto imbarazzare non poco la cantante dai capelli arancioni.

Nello scatto di Zerbi, poi pubblicato sui suoi profili social, si vede Tish abbracciare da dietro Alberto Urso; scatto che è stato commentato da Zerbi come segue: “I Tisherto litigano per una canzone da fare. Tipo casa Vianello“. Poi la domanda imbarazzante posta a Tish: “Quando canti questa canzone pensi ad Alberto? Dimmi la verità, timidella!“.

La cantante si è trovata spiazzata ed in evidente imbarazzo, non sapendo più rispondere; una reazione che difatto ha confermato il sentimento che la lega ad Alberto, reduce dal successo ottenuto ai Seat Music Awards all’Arena di Verona, dove ha strappato alla platea una standing ovation senza precedenti.

Il riavvicinamento tra Tish e Alberto sta facendo molto parlare, così come le recenti dichiarazioni che ha fatto il padre di Giordana Angi nei giorni scorsi durante una recente intervista, dove ha svelato dei particolari inediti sulla vita privata della cantante.