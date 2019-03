Amici, Steve La Chance parla del programma e rivela: "Non lo guardo più, i ballerini scelti sono già professionisti"

Steve La Chance, che tutti ricordiamo come uno dei professori del talent Amici assieme a Garrison, nel 2010 purtroppo non era stato riconfermato come docente della talent più famoso d’Italia. A tal proposito, il coreografo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa esprimendo anche la sua opinione sul programma seguitissimo di Canale 5.

Intervistato dal sito Velvet Mag, Steve, ha espresso un suo parere personale sulla 19esima edizione di Amici soprattutto per quanto riguarda il reclutamento dei giovani allievi all’interno della trasmissione televisiva e, le sue parole non sono di certo passate inosservate. Il ballerino infatti senza tanti giri di parole ha puntato il dito contro Maria ma soprattutto contro il talent.

“Amici? Non lo guardo. Non saprei spiegare il calo di ascolti, se ne fa o non ne fa, non so cosa stanno combinando. Io so semplicemente che invece di usare dei ragazzi che devono crescere, stanno facendo entrare semi-professionisti o addirittura professionisti; ballerini che vengono da diverse compagnie, e che poi in trasmissione si esibiscono come studenti” ha infatti chiosato La Chance.

Steve di ballo se ne intende dal momento che la sua passione per la danza risale già da quando era solamente un bambino quando sua madre, anche lei famosissima ballerina e coreografa, lo spinse a provare questa disciplina. A 13 anni riuscì ad entrare nella famosa accademia “New York American Ballet Theatre” che gli diede l’opportunità di iniziare a lavorare, due anni dopo, come libero professionista.

In Italia lo abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione nel corpo di ballo di Fantastico assieme alla bravissima Lorella Cuccarini dove divenne addirittura primo ballerino. Inutile dire che il suo enorme successo però lo ebbe grazie a Maria De Filippi che lo volle nella sua scuola di Amici come insegnante di danza jazz. Purtroppo però dopo soli 9 anni, Steve non è stato riconfermato preferendo sparire completamente dalle scene.

Di lui sappiamo che oggi è padre di due ragazze, Giorgia avuta dall’ex moglie Claudia Scimonelli e Aurora, nata dalla relazione con la compagna Grazia Mollica. La Chance è diventato anche nonno nel 2015 e nel frattempo ha aperto una sua scuola di ballo subito fuori Roma frequentata da moltissimi ballerini che forse un giorno, parteciperanno ad Amici.