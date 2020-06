"Amici Speciali", Gemma Galgani fa i complimenti a Giordana Angi

Gemma Galgani è molto presente sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram e ha colto l’occasione, venerdì 29 maggio, per commentare l’interpretazione fatta da Giordana Angi nel corso dell’edizione “Amici Speciali“. Non è la prima volta che la tronista fa i complimenti all’artista 25enne, in quanto è avvenuto già in altre occaisoni.

La dama torinese ha sempre seguito gli appuntamenti del talent show condotto da Maria De Filippi e ha sottolineato le proprie preferenze, evidenziando il talento singolare di Giordana. Quest’ultima ha ricevuto un certo consenso anche da parte della critica e, nella puntata del 29 maggio, la Angi è stata protagonista di un brano facente parte della storia della musica francese.

In seguito alla straordinaria performance della cantante, Gemma Galgani ha scritto un post contenente il video dell’interpretazione di Giordana per ricalcare la sua bravura. Queste le parole della dama: “Grazie Giordana, esibizione sublime”. La Galgani ha proseguito parlando della capacità della Angi di colpire nell’animo il pubblico: “Farci arrivare la forza dell’amore di quella famosa artista che tanto ha saputo amare e ha sofferto per amore”.

Inoltre la Galgani si è voluta complimentare con l’intera produzione di “Amici”, che ha il merito di riportare a galla splendidi brani appartenenti al passato musicale nazionale e internazionale, brani che magari erano caduti nell’oblio o ai quali, all’epoca, non era stata data la dovuta attenzione.

Le dichiarazioni di Gemma confermano anche la forte amicizia che lega la dama a Maria De Filippi, con la quale condivide una delle tramissioni di successo della Mediaset. Infine la tronista ha evidenziato un altro merito di “Amici”, programma che, nonostante il momento difficile, sta regalando forti emozioni agli spettatori attraverso l’arte dell’intrattenimento e la presenza di ospiti di rilievo.