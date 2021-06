Amici, Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati

Sono passati pochi mesi dall’ultima puntata di “Amici“, il talent show di Canale 5 condotto da ormai vent’anni da Maria De Filippi. L’ultima edizione, precisamente la ventesima, viene vinta da Giulia Stabile che supera in classifica Sangiovanni, Alessandro Cavallo, Aka7even e Deddy.

Questa edizione però viene ricordata anche per la storia d’amore nata tra Rosa Di Grazia e il finalista Deddy, che si sono conosciuti proprio tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. A quanto pare però una volta finito il programma la loro situazione sentimentale si è incrinata del tutto, ove entrambi sia ai loro fan che in varie interviste hanno fatto capire tutte le difficoltà sulla loro relazione.

Finisce la storia d’amore tra i due ex concorrenti di “Amici”

Proprio a causa degli indizi i loro fan si aspettavano solamente l’annuncio ufficiale arrivata ieri sera. Rosa Di Grazia, con un lungo comunicato rilasciato su Instagram, ha annunciato la fine della relazione con Deddy rivelando che una volta finita la ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” la loro conoscenza non ha preso la svolta decisiva.

“La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante” rivela Rosa per poi aggiungere: “Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. […] Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. […] Sono pronta a ‘ricominciare da me'”.

Da parte di Deddy invece vige ancora in silenzio, ma non va escluso che nei prossimi giorni possa fare dei video su Instagram per parlare della sua separazione con Rosa e magari svelare la sua versione dei fatti dietro a questa vicenda.