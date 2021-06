"Amici", la ballerina Martina riceve insulti per la relazione con Raffaele e si sfoga

Mai come quest’anno ad Amici vi è stato il valzer delle coppie, con tantissimi allievi che si sono innamorati scatenando gelosie, invidie e rivalità. Da Sangiovanni e Giulia, passando per Rosa e Deddy, sino alla storia tra Martina e Aka7even che è terminata già all’interno della scuola. Ora la ballerina esce allo scoperto in quanto ha una relazione con Raffaele, cantante della scuola per cui sta ricevendo diversi insulti.

Con la fine del talent, conclusosi con la vittoria di Giulia Stabile, la ballerina, Martina Miliddi ne ha approfittato per non nascondersi più e mostrare tutto il suo amore e la gioia della relazione con Raffaele, cantante della scuola. Un relazione non ben vista al punto che ha ricevuto tantissimi insulti e minacce, come testimonia e afferma lei stessa.

I due hanno condiviso sui social una foto in cui sono ritratti insieme, ma lei è quella che ne esce maggiormente a pezzi. Tantissimi gli insulti rivolti alla ballerina che ha deciso di rendere pubblici per gridare la sua rabbia in merito. Accanto a lei Raffaele con il testo accompagnato da “Se sei qui con me”, una dimostrazione di serenità e tranquillità che questa relazione ha per lei.

La stessa Martina, già all’interno della scuola, aveva intrecciato una relazione con Aka7ven, esprimendo una sorta di interesse nei confronti di Raffaele, ma il loro rapporto non era mai proseguito oltre. Ora i due non hanno problemi nel mostrare il loro amore e rapporto alla luce del sole, proprio come ammette anche la stessa Martina.

Lo stesso Aka7ven, in una diretta su Instagram con Anna Pettinelli, aveva detto di non essere minimamente interessato alla relazione appena nata tra i due al punto che l’ha liquidata con la seguente frase: “E credo sia giusto che loro facciano la loro vita, così come io faccio la mia”. Martina ha denunciato gli hater, che hanno passato il limite.