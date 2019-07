Amici, il ballerino Valerio Pino sospetta di essere il figlio segreto di Corrado Mantoni: "Non ci dormo la notte"

Valerio Pino si è fatto conoscere al largo pubblico per essere stato un ballerino professionista nel corpo di ballo del programma di Maria De Filippi, Amici. Il ragazzo ha avuto altre importanti esperienze con modello e ballerino, ma ora è al centro del gossip per una questione personale.

Sulle pagine del settimanale “Nuovo” è stata pubblicata una sua intervista nella quale Valerio ha rivelato alcuni suoi dubbi circa il suo passato e le sue origini. Il ballerino afferma, purtroppo, di essere rimasto orfano di padre alla tenera età di 8 anni ed ora, nella sua mente, si insinua un dubbio che non lo fa dormire la notte.

Amici, Valerio Pino potrebbe essere il figlio segreto di Corrado Mantoni

In pratica il ragazzo pensa di essere il figlio segreto del grande Corrado Mantoni, l’indimenticabile conduttore de “La Corrida” e de “Il Pranzo è Servito”, ancora ricordato con affetto e stima dal pubblico. Corrado è scomparso nel 1999 all’età di 75 anni, e ora Valerio Pino spiega come si sia insinuato questo dubbio nella sua mente.

“Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni. E io potrei essere il frutto del loro amore” , esordisce così Pino che recentemente ha voluto candidarsi per un’eventuale partecipazione all’edizione Vip di Amici che prenderà il via nella prossima stagione televisiva di Canale 5.

Continua poi, affermando che da molto tempo ha questo dubbio, ma ha scelto di non dire niente a nessuno per non far soffrire le persone coinvolte: “Ma ora il peso che ho sul cuore è diventato insopportabile e la notte non riesco a dormire. Vorrei lanciare un appello a Marina Donato, la vedova di Corrado. Ma anche a suo figlio Roberto. Vi prego, aiutatemi a capire!“.

Ecco come sono nati i sospetti di Valerio Pino

Passa poi a raccontare come abbia iniziato ad avere questi sospetti: 10 anni fa ha trovato una fotografia nella quale c’era proprio sua mamma con Corrado Mantoni durante una sfilata di moda a Torino, era l’anno 1978. In quella città la donna viveva e lavorava come parrucchiera e lei stessa ha rivelato al figlio che quell’immagine non era l’unica che la ritraeva con il presentatore, ma Valerio non ha trovato nessun’altra foto: “Credo che lei li tenga ben nascosti. Penso davvero che non me li faccia vedere”.

Il ragazzo ha anche chiesto alla madre se avesse avuto davvero una relazione con Corrado, ma lei ha negato. La reazione della donna, però, non ha convinto Valerio che l’ha ritenuta “spropositata” e ha fatto nascere dei sospetti in lui: “Sembrava quasi che avessi scoperto qualcosa che lei mi voleva tenere nascosto”.

Valerio non riceve risposte certe dalla madre e i dubbi aumentano

Infine, sottolinea il fatto che la madre sia molto evasiva ogni qualvolta lui decida di fare domande sull’intervallo di tempo che va dal 1978 al 1981, anno della sua nascita: “E quando le faccio una domanda in più dice sempre che non ricorda. Non posso vivere nell’incertezza”. Anche alla domanda sul gruppo sanguigno del padre, per poter procedere con degli esami che avrebbero rivelato la verità sulla questione, non ha ottenuto risposte certe: “Ma lei è stata molto vaga, mi ha risposto che non se Io ricordava perché lui non faceva mai le analisi del sangue”.

Insomma sembra proprio che la situazione sia tutto tranne che risolta, alcuni utenti sul web hanno consigliato di aspettare il ritorno di Barbara D’Urso che potrebbe chiarire la questione e dissolvere completamente tutti i dubbi di Valerio Pino.