Amici di Maria De Filippi, terribile lutto: il triste annuncio sui social

Tutti conoscono in Italia il noto programma tv “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Si tratta di uno dei talent show più seguiti del nostro Paese, che ogni stagione tiene incollati al teleschermo milioni di telespettatori, soprattutto nella fascia giovanile. Durante il talent i concorrenti si cimentano in ballo e canto e alla fine della stagione viene eletto il vincitore. Purtroppo recentemente la trasmissione è stata colpita da un grave lutto, vediamo che cosa è accaduto.

Lutto ad “Amici”

Come si sa nella vita tutti attraversiamo dei momenti più o meno particolari. Molte volte dobbiamo purtroppo fare i conti con i lutti, che ci investono in modo particolare nei momenti in cui non ce lo aspettiamo assolutamente. Uno dei protagonisti della trasmissione ha dovuto affrontare appunto questa situazione.

Si tratta di Tommaso Stanziani, uno dei protagonisti della trasmissione che negli scorsi anni ha fatto molto parlare di sè, soprattutto quando fece coming out mostrando la sua relazione con un altro Tommaso molto amato sui social, Tommaso Zorzi. Tra i due la relazione sarebbe ormai stabile.

Ma Stanziani recentemente ha dovuto fare i conti con un lutto piuttosto serio: infatti è venuto a mancare improvvisamente il nonno. Stanziani era uno degli allievi di Alessandra Celentano. A dare notizia della morte dell’uomo è stato lo stesso Stanziani che ha pubblicato un post a mezzo social mostrando una sua foto assieme al nonno.