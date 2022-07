Amici di Maria De Filippi, scatta l’arresto per il protagonista del talent show

Ascolta questo articolo

E’ di poco fa la notizia di un gravissimo scandalo che ha travolto la nota trasmissione di canale 5, purtroppo il volto noto del talent è finito in guai seri con la giustizia. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan e la stessa padrona di casa, neanche Maria De Filippi poteva aspettarsi una situazione simile.

E’ stato accusato di fatti gravissimi il noto protagonista di Amici, nei prossimi mesi dovrà fare i conti con brutti grattacapi. Intanto pare che al momento sia stato raggiunto da pesantissimi provvedimenti. Dopo indagini accurate, le forze dell’ordine hanno eseguito la decisione inevitabile della magistratura: ecco di cosa è accusato.

Di chi si tratta

Uno scandalo senza precedenti ha coinvolto un volto noto del talent show Amici di Maria De Filippi, il famoso cantante Ricky Martin è stato denunciato per violenza domestica. Dopo averlo corteggiato per diverso tempo, la moglie di Maurizio Costanzo riuscì a convincere il grande artista a cimentarsi nei panni di direttore artistico di Amici 2019.

Proprio lui ora, uno dei protagonisti della trasmissione di canale 5, si ritrova ora impelagato in brutti guai con la giustizia. E’ accusato addirittura di violenza domestica nei confronti di Dennis Sanchez Marti, il figlio della sua sorellastra Vanessa. Con il ragazzo pare che il cantante avesse intrapreso una relazione extraconiugale, in quanto ricordiamo che il cantante è già sposato con Jwan Yoseph ed ha due figli.

Pare che il cantante non avesse accettato la fine della relazione clandestina con il nipote acquisito, e avrebbe iniziato a stalkerarlo con telefonate insistenti e pedinamenti. A quel punto Sanchez Marti ha deciso di sporgere denuncia, accusando Ricky Martin di fare uso di stupefacenti, motivo per il quale spesso darebbe di matto. In tutta risposta, il cantante, raggiunto intanto da un ordine restrittivo, ha smentito categoricamente tutte le accuse del nipote e si dice pronto a difendersi strenuamente nelle aule dei tribunali.