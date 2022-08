Amici di Maria De Filippi, la battaglia contro il cancro di uno dei volti più amati del programma

Ascolta questo articolo

Uno dei programmi tv che sicuramente è tra i più seguiti in Italia è “Amici”, il noto talent condotto da Maria De Filippi. Anche nelle scorsa edizione conclusasi negli scorsi mesi il programma è stato molto seguito dal pubblico a casa, che ha tifato per i propri beniamini. Tra i concorrenti c’è stato anche LDA, ovvero Luca D’Alessio, figlio del notissimo Gigi, il quale è stato però eliminato con molto dispiacere dei fan. Il ragazzo comunque sta ottenendo un grande successo di pubblico e critica.

Alla fine “Amici” è stato vinto da Luigi Strangis. Tra i favoriti alla vittoria finale c’erano Sissi e Michele. Strangis al rush finale ha dovuto vedersela proprio con Michele, e al televoto è risultato il favorito. Per questo Luigi ha quindi potuto alzare al cielo la coppa. Ma come si sa anche altri protragonisti delle scorse edizioni del reality di tanto in tanto fanno parlare di sè, uno di questi ha fatto delle rivelazioni che hanno scioccato i fan.

L’ex professoressa rivela la malattia

Chi segue “Amici” sa che i ragazzi concorrenti alla trasmissione hanno ognuno un loro professore personale. Si tratta di personalità che hanno a che fare da anni con il mondo della musica, e tra i professori delle passate edizioni c’è sicuramente la bravissima e apprezzata Mara Maionchi, uno dei volti più noti della musica italiana.

La Maionchi è una grande professionista che non ha certo bisogno di presentazioni. In una sua intervista ha spiegato che prima di incontrare la musica ha fatto diversi lavori. Insomma, Mara non si è mai tirata indietro davanti a nulla, neanche quando i medici le hanno dato una brutta notizia che l’ha molto scossa.

La Maionchi, forse non tutti lo sanno, ha dovuto lottare contro un tumore al seno. La produttrice musicale racconterà questo particolare periodo della sua vita nel programma “Nudi per la vita” che andrà in onda dal 12 al 20 settembre prossimo, con doppio appuntamento settimanale. “Amo tutto della vita, alla mia età il bene assoluto è la salute che ti permette di fare tutto. Poi ci sono gli affetti familiari” – queste le parole di Mara Maionchi che ha spiegato come la lotta contro il tumore le abbia dato una maggiore sensibilità nei confronti della vita.