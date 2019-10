"Amici Celebrities": Massimiliano Varrese si esprime riguardo a Loredana Bertè

Si è da poco conclusa la prima edizione di “Amici Celebrities“, la versione “Vip” di “Amici“, noto talent show, in onda su canale 5 e ideato e condotto da Maria De Filippi. La versione “Nip” -come viene definitiva- ha sfornato talenti quali: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Alberto Urso e così via. Nella versione “Vip” invece, sono personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che si mettono in gioco.

Li abbiamo visti cimentarsi in gare di ballo e canto, e tra i concorrenti “Vip” che hanno preso parte alla prima edizione di “Amici Celebrities”, vinta da Pamela Camassa, troviamo Massimiliano Varrese. L’attore si è classificato secondo, proprio dietro Pamela Camassa, e durante la risposta ad alcune domande che gli sono state rivolte dai fan, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

In particolare è tornato a parlare del suo percorso nel talent e della finale, e proprio commentando quest’ultima, ha lanciato una stoccata nei confronti di Loredana Bertè, giudice durante la messa in onda della finale e molto critica nei confronti di Massimiliano. Tutta la faccenda, ha preso il via dopo che Varrese ha interpretato “Kiss“, canzone di Prince.

Dopo l’esibizione, la cantante è scoppiata in una forte risata, dichiarando: “Ho immaginato Prince uscire dalla tomba in formato zombie che ti voleva strangolare“. L’accusa non è andata giù a Varrese, che attraverso delle Instagram stories, ha asserito: “Purtroppo la riuscita di una performance dipende da tanti fattori che devono combaciare, in quel momento ci sono stati purtroppo tantissimi problemi che non posso elencare, ma è ovvio che la maleducazione della Bertè mi ha distratto molto, ma va bene così“.

Varrese ha manifestato tutto il suo dissenso nei confronti del comportamento della Bertè, e chissà che quest’ultima non abbia intenzione di replicare. Non resta che attendere eventuali sviluppi. Al di là della polemica però, Varrese si è detto soddisfatto del percorso realizzato all’interno della scuola di “Amici Celebrities”.