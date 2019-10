"Amici Celebrities": Laura Torrisi ritrova l’amore con un giovane cantautore?

Le bella attrice siciliana, Laura Torrisi, mamma della piccola Martina ed ex moglie del famoso attore fiorentino, Leonardo Pieraccioni, appare molto spesso sulle principali riviste di gossip per i vari scoop e le varie notizie che vengono diffuse sul suo conto, soprattutto notizie a tema sentimentale.

Per la Torrisi sembra essere un periodo davvero d’oro sotto il punto di vista lavorativo; grazie infatti al programma targato Mediaset “Amici celebrities“, la donna ha manifestato una grande dote canora, avendo modo quindi di farsi conoscere dal pubblico sotto altre sfaccettature, non solo quindi quelle di attrice, ma anche come cantante e molto altro.

Oltre al suo periodo florido sotto il punto di vista lavorativo, la bella Torrisi appare trascorrere un periodo positivo anche nell’ambito amoroso; il settimanale Chi ha infatti diffuso una nuova indiscrezione riguardante Laura: pare infatti che la donna stesse frequentando da poco il giovanissimo cantautore cosentino Antonio Aiello.

Il ragazzo ha raggiunto di recente un notevole successo con i suoi brani “Arsenico” e “La mia ultima storia“, consentendogli di essere notato e di lanciare il suo brano dal titolo “Ex voto“, anticipandolo il tour che si terrà nei palazzetti italiani. Ovviamente nulla ancora di confermato, ma pare che i due stiano iniziando una relazione.

In questi casi ovviamente la differenza d’età non conta in quanto tra i due non corre un grosso divario, ma sembra corra invece del tenero; a quanto pare la Torrisi ha avuto modo di voltare pagina dopo quella storia avuta con il pilota rally Luca Betti, concedendosi quindi anche la voglia ed il coraggio di vivere una nuova storia d’amore.