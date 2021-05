Amici, Anbeta Toromani svela perché ha lasciato il programma: "Ho litigato con Maria de Filippi"

I fan del programma Mediaset “Amici di Maria De Filippi” conosceranno sicuramente il nome di Anbeta Toromani. La ballerina di origine albanese non solo è stata una delle artiste di maggior talento a passare tra i banchi del famoso talent, ma ha anche fatto parte per anni del cast di ballerini professionisti dello show in seguito alla sua partecipazione.

Anbeta prese parte alla seconda edizione del programma nel lontano 2002, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, conquistando la seconda posizione dietro alla cantante Giulia Ottonello. Per i dieci anni successivi, ha continuato la sua carriera all’interno del talent unendosi al cast di ballerini professionisti, fino a che non ha lasciato la trasmissione nel 2013 per contrasti dovuti al suo comportamento.

Ora finalmente la ballerina ha svelato quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A far lasciare il posto ad Amici sarebbe stata una frase pronunciata in diretta dalla stessa De Filippi: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti davanti ai ragazzi. Specie tu, Anbeta. Non fare l’Étoile che prende e se ne va“.

Una reprimenda che Anbeta non accettò, portando al litigo con Maria e all’abbandono del programma. Anbeta sembra aver poi riallacciato brevemente i rapporti con la De Filippi, tornando nel cast del programma nel 2014 come giudice e nel 2015 come tutor, ma da allora non ha più fatto ritorno allo show.

La ballerina 42enne è nata a Tirana il 2 aprile del 1979, dove iniziò a studiare ginnastica artistica quando aveva solo 5 anni. A causa di un infortunio, dovette lasciare la disciplina e scelse di dedicarsi con successo alla danza classica, diventando prima ballerina dell’Opera di Tirana. A notare il suo talento fu Kledi Kadiu, già ballerino professionista di Amici, che le suggerì di partecipare ai provini del programma. Dopo Amici, Anbeta si è dedicata al teatro, con ruoli in “Romeo & Giulietta” e due lunghi tour nelle produzioni di Amedeo Amodio “Lo Schiaccianoci” e “Coppelia”.