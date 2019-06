Amici, Alberto Urso scatenato sui social: la foto bollente che infiamma i fan

Alberto Urso, il vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 “Amici”, reduce dal grande successo ottenuto all’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada “Seat Music Awards”, è tornato a far parlare di sé per alcuni scatti postati sul suo profilo nel noto social network di condivisione Instagram.

Il vincitore della diciottesima edizione della scuola di Amici piace al grande pubblico televisivo per la sua voce, ma anche alle giovanissime per il suo indiscutibile fisico e fascino. Il cantante sempre molto attivo sui social, spesso si esibice in scatti che infiammano le fan, che ormai lo seguono passo passo, nonostante la fine del programma che lo ha portato alla notorietà e successo.

Alberto Urso mostra il fisico: la reazione dei fan

L’ultimo scatto condiviso su Instagram dal giovane tenore messinese ha registrato nel giro di poco tempo un numero spropositato di cuoricini e di commenti da parte di teenagers che impazziscono per lui. Proprio nel recente scatto condiviso sui social Alberto mostra i bicipiti, oltre ai suoi occhi verdi e ad sorriso sornione.

Se negli ultimi giorni la foto di Tish ed Alberto insieme, scattata da Rudy Zerbi nel corso di un live di Amici, ha scatenato i fan dei due cantanti, l’immagine sensuale di Urso ha mandato in tilt le sue follower, che hanno invaso il profilo del giovane messinese con numerosi commenti: “Sono appena svenuta“, a cui si aggiunge “Va beh, le vampate di calore io non le meritavo!”, ed ancora “Infartiamo tutte insieme“.

L’ironia regna sovrana anche in questo caso sui social, perché se dopo aver visto la foto di Alberto c’è qualcuno che afferma di aver dimenticato come si respira, c’è chi ammonisce il cantante per pubblicare questi scatti che farebbero venire a tutti degli infarti. Alberto, dunque, emoziona e catalizza ancora molto l’attenzione del grande pubblico televisivo con un successo dietro l’altro, come quello ottenuto all’Arena di Verona, tempio della lirica, dove ha strappato una bellissima standing ovation.