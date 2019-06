Amici, Alberto Urso rivela un inedito avvenuto durante la finale

Il vincitore dell’edizione 2019 del celebre talent show di Canale 5 “Amici”, Alberto Urso è tornato a far parlare di sé per le sue dichiarazioni nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip DiPiù, dove ha svelato dei particolari inediti riguardante la finale del celebre format Maria de Filippi.

La scuola di Amici ha dato la possibilità ad Alberto Urso non solo di crescere artisticamente, ma anche di sdoganare la musica lirica facendola uscire dallo stereotipo di genere di nicchia, portandola al grande pubblico di giovani e fan che seguono numerosi il programma, dove Alberto ha dato dimostrazione di essere versatile, passando da un genere musicale ad un altro.

La dedica alla nonna

Durante il percorso di Alberto ad Amici il giovane 21enne messinese ha dimostrato di essere un ragazzo umile, ben educato, gentile, anche molto talentuoso e non ha mai fatto mistero di essere attaccato alla sua famiglia, soprattutto alla nonna con la quale viveva a stretto contatto e che purtroppo ora non c’è più.

Al settimanale DiPiù, Urso ha svelato un particolare inedito riguardante il celebre talent show di Canale 5, in tal senso le sue parole: “Ho baciato la fede di mia nonna. Stavamo sempre insieme e ora sono certo che mi guardi da lassù. La mia vittoria la voglio dedicare a lei“. Dietro ad Alberto Urso c’è però anche una grande mamma che alle pagine del settimanale ha raccontato che il cantante è sempre stato molto interessato dalla musica fin dalla tenera età di 7 anni, poi spinto a studiare canto lirico da un tenore che lo ha sentito cantare.

I genitori lo hanno sempre sostenuto in questa sua passione nonostante lui però non fosse uno studente modello, poi la svolta nel 2010 quando riuscì a entrare nel cast di del programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”. Un punto di svolta importante per la sua carriera che lo ha portato nel giro di pochi anni alla sua vittoria ad Amici 18. A DiPiù Alberto svela il suo obiettivo futuro, che è quello di fare musica con passione però senza lasciare lo studio, una cosa molto importante per migliorarsi e gettare le basi per un futuro sempre più ricco di successi.