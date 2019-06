Amici, Alberto Urso parla del rapporto di amicizia con Giordana Angi

Alberto Urso, il giovane tenore vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 “Amici“, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni”, dove ha svelato nuovi retroscena sulla sua vittoria, così come dedicato delle belle parole per l’altra finalista, Giordana Angi, a cui ha strappato la vittoria.

Il 21enne originario di Messina ha sicuramente conquistato e fatto breccia nel cuore di molte ragazze, colpite dalla profondità del suo sguardo così come dai suoi bei occhi verdi, oltre naturalmente alla sua voce calda e bellissima. La sua vittoria non è stata una sorpresa per molti, considerato il grande seguito che Urso ha sempre avuto dentro e fuori il talent show condotto da Maria De Filippi.

Le parole per Giordana Angi

Dopo la partecipazione al talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” e la recente vittoria di “Amici”, Alberto sembra aver ormai avviata la sua carriera di cantante, dimostrando a tutti la sua grande flessibilità, riuscendo a passare con successo da un genere musicale ad un altro.

Nel corso di una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Alberto è tornato a parlare della sua famiglia, di Giordana Angi così come del suo futuro nel panorama musicale. Come spiegato più volte Alberto ha dedicato la sua vittoria alla nonna a cui era molto legato ma che purtroppo non c’è più.

Certo che nonna Rosetta lo avesse guidato passo passo verso la vittoria, Alberto ha voluto parlare anche di Giordana Angi, sua compagna per mesi e sua sfidante alla finalissima di Amici. Un testa a testa, il loro, da cardiopalma, infatti anche Giordana è stata molto apprezzata dai telespettatori, che hanno molto apprezzato il brano che l’italo-francese ha scritto per Alberto, “Accanto a te” inserita nell’album “Solo”.

“Giordi è bravissima e ad Amici è nato un profondo rapporto di amicizia” – ha detto Alberto, per poi aggiungere – “Ma a un duetto non abbiamo mai avuto tempo di pensare“. Il futuro di Alberto sarà fatto principalmente di studio, in tal senso le parole del cantante: “E l’importante per me è farlo con passione. Non abbandonerò la lirica, che sono fiero di aver portato ad Amici, ma a me piace tutta la musica, se è fatta bene“.