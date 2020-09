Amici 2020: la De Filippi convoca una famosa cantante nel corpo docenti: l’indiscrezione

Forse il talent show più famoso di sempre. Si parla di “Amici“, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Manca ancora qualche settimana per l’inizio ufficiale del programma, ma la macchina organizzativa è attiva già da qualche tempo, in vista delle selezione dei nuovi concorrenti. Tanti sono i ragazzi che hanno il sogno di entrare nella scuola di talenti, ma purtroppo solo pochi saranno giudicati idonei per iniziare l’avventura.

D’altronde la scuola è stata capace di generare artisti del calibro di Stefano De Martino, Emma, Alessandra Amoroso e molti altri. Il successo di “Amici” è reso tale anche grazie a un preparatissimo corpo docenti, che “Queen Mary” sceglie con estrema attenzione. Di recente, stando a quanto riportato dal settimanale “Vero“, pare che proprio la cattedra dei maestri sia protagonista di un nuovo acquisto.

Pare infatti che “la padrona di casa” sia riuscita a convocare una delle cantanti italiane più famose di sempre, Giorgia! Una conquista che parte da lontano da parte della moglie di Costanzo, che ha sempre lottato per avere Giorgia nel preparato corpo docenti, ma la donna ha sempre rifiutato più e più volte, dichiarando di non essere emotivamente pronta per assolvere questo incarico di responsabilità.

La notizia è ancora in attesa di conferma e molto probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana, per ricevere notizie certe sul caso. In precedenza fu la stessa De Filippi a tentare di convincere la cantante a partecipare al talent show.

Durante un’intervista radiofonica della Todrani infatti, Maria intervenne, affermando testuali parole: “Io sono convinta che quando tu dici “non sono preparata emotivamente” è perché pensi che dire di no a qualcuno sia destabilizzante. Ma io ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non è gente che vuole stare davanti alla telecamera“.

Con estrema sincerità, la conduttrice ha poi continuato: “Le nuove generazioni prendono un talent come Amici, X Factor, The Voice, come un’eventualità di provare a fare quello che gli piace. Non è che se tu gli dici no gli distruggi la vita. Può essere che a loro non gliene freghi nulla e l’anno prossimo provano un altro talent, o comunque l’hanno messo in conto, non è così romantica la cosa. Se tu gli dici no loro vanno sul web“. Giorgia accetterà dunque questa nuova avventura? Non resta che attendere nuovi risvolti.