Amici 20, rapporti intimi e autoerotismo in casetta: le rivelazioni di alcuni ex allievi

Che succede nella scuola di Amici 20 a telecamere spente? O meglio, che succede in Casetta nella notte e nei momenti che i telespettatori non vedono? Questa è la domanda che si pongono tantissimi fan della trasmissione, tanto più in un’annata come questa, dove il talent è diventato per forza di cose una sorta di reality show. A causa della pandemia di Covid-19 e dell’elevato rischio di infettarsi, infatti, gli allievi di Maria De Filippi non abitano più in hotel come succedeva gli scorsi anni.

La produzione ha allestito per loro una “Casetta” (viene chiamata proprio così) dove vivono, mangiando tutti insieme e gestendo anche le faccende domestiche. Questa vicinanza forzata ha portato alla nascita di tante coppie: le più famose e amate sono quelle formate da Sangiovanni e Giulia Stabile, Martina Miliddi e Aka7even, Deddy e Rosa Di Grazia e Alessandro con Enula.

Cosa succede in Casetta? La rivelazione di Arianna Gianfelice

Alcune di queste coppie si sono persino dichiarate amore. Abbiamo visto i loro baci e i loro bisticci nel day-time di Amici, e ai telespettatori è venuta spontanea la curiosità di sapere se i fidanzati hanno un luogo dove appartarsi, se possono avere rapporti e vivere l’intimità normale in una coppia di giovani che si ama. A queste e molte altre domande hanno risposto in una live alcuni ex allievi di Amici che si sono riuniti una volta lasciato il programma.

Tra questi la ex di Deddy, Arianna Gianfelice, la quale ha risposto negativamente a chi le chiedeva se fosse permesso avere rapporti intimi in Casetta. “Farlo in casetta? No, proprio no” ha dichiarato. Poi però la cantante ha lanciato una vera e propria bomba, lasciando intendere chiaramente come alcuni allievi praticassero dell’autoerotismo in bagno. “Io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende’” ha detto infatti Arianna.

La ragazza è stata subito stoppata da due ex allievi in diretta con lei, Ibla e Riccardo Guarnaccia: “Non parliamo degli assenti” hanno chiosato, imbarazzati. Tra le altre domande, poi, è emersa un’altra informazione molto interessante in merito alla vita in Casetta. Stando a quanto rivelato da Guarnaccia, nell’appartamento esisterebbe una stanza “senza telecamere e senza microfoni”, dove gli allievi hanno avuto la possibilità di andare a coppie per circa mezzora. Non è da escludersi, dunque, che l’intimità tra fidanzati venga vissuta proprio lì.