Amici 18, Tish scrive una dedica speciale a Maria De Filippi: "Una mamma per me"

Tish, nonostante non sia riuscita ad approdare alla finalissima di Amici 18, sta iniziando ad assaporare il successo come cantante visto che sarà anche impegnata per tutta l’estate con gli instore in giro per l’Italia. Nonostante anche le terribili critiche e polemiche ma soprattutto litigate nate con la sua amica-nemica Giordana Angi, l’ex cantante della squadra blu porterà sempre l’esperienza di Amici 18 nel cuore.

Dopo aver festeggiato la vittoria di Alberto Urso ed aver trascorso del tempo insieme a lui, la Boric ha scritto un bellissimo post sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro i quali l’hanno supportata in tutto questo tempo: “Nessuna foto speciale, una delle tante lezioni dove si intravede il mio perfezionismo: cercavo spesso suoni impossibili e difficilmente mi accontentavo di quello che facevo durante la lezione. È una di quelle foto che mi riempie il cuore perché dietro ogni puntata e ogni esibizione ci sono ore ed ore di lavoro e prove. Tutti insieme” ha infatti scritto Tish.

Una dedica particolare, la cantante, ha voluto riservarla per Maria De Filippi che non ha di certo mancato di prendersi cura non solo di lei ma anche di tutti gli allievi del talent. Parole bellissime quelle utilizzate dalla Boric che rendono noto quanto affetto ci sia dietro le quinte del talent ma soprattutto una presenza costante da parte della padrona di casa Queen Mary.

Tish infatti dopo aver salutato e ringraziato ogni persona che ha lavorato insieme a loro e per loro ha ribadito che la sua è stata un’esperienza unica che porterà per sempre nel suo cuore e sarà sempre grata ad Amici: “Maria è stata per tutti noi una mamma e ci ha fatto crescere moltissimo, specialmente me che ero la più piccola là dentro. Ha passato ore ed ore insieme a noi” ha infatti dichiarato apertamente Tish.

Questa esperienza sicuramente ha fatto cominciare a Tish la carriera di cantante e musicista e, anche se non ha vinto la diciottesima edizione di Amici, avrà davanti un successo che verrà appoggiato dai tantissimi fan che l’hanno seguita durante il talent di Maria De Filippi.