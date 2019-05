Amici 18, svelato un retroscena che riguarda Giordana. La mamma avrebbe sostenuto un provino per il trono Over di "U&D"

Giordana Angi è sicuramente una delle protagoniste del talent Amici 18 di Maria De Filippi ma soprattutto vanta già collaborazioni molto importanti con cantanti del calibro di Tiziano Ferro che l’ha voluta fortemente per la sua bravura nella scrittura dei testi. Anche all’interno della scuola, la cantante della squadra bianca è emersa grazie alla canzone “Accanto a te” scritta appositamente per Alberto Urso ma, nonostante tutto, non sembra andare d’accordo con Rudy Zerbi.

Il professore di canto infatti, settimana dopo settimana, non perde tempo per gettare nello sconforto più totale Giordana mentre sul web in molti la danno come possibile vincitrice del talent di Amici. Anche il settimanale Chi ha voluto parlare di lei, nella rubrica Chicche di Gossip, ma non per la sua bravura ne per la sua carriera artistica.

Il giornale di Alfonso Signorini infatti, ha rivelato un succoso aneddoto che riguarderebbe la mamma della cantante e di quando la bellissima signora si è recata negli studi di Amici per dare supporto alla figlia. E’ bastato infatti un attimo affinchè la redazione si accorgesse di averla già vista e conosciuta durante un provino per far parte del parterre del trono Over di Uomini e Donne.

Sembra dunque che la mamma della Angi si sia presentata, qualche mese fa, per essere una delle famose dame del dating show di Maria De Filippi seguitissimo ed amatissimo da migliaia di telespettatori ogni giorno. In molti ora si stanno chiedendo se, dopo aver aiutato Giordana dandole una possibilità con Amici 18, Queen Mary aiuterà sua mamma a trovare l’uomo della vita nella prossima edizione del trono Over.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se effettivamente, a settembre prossimo, riconosceremo la mamma della cantante della squadra bianca nel parterre del trono Over e magari offuscherà Gemma Galgani che, invece, non sembra ancora aver trovato il principe azzurro e attende speranzosa di poter uscire dalla trasmissione in compagnia.