Amici 18, Rudy Zerbi e Giordana finalmente si abbracciano e fanno pace. Anche Gianni Morandi dice la sua in merito

Sabato 25 maggio 2019 c’è stata la finalissima di Amici 18 che ha visto vincitore assoluto Alberto Urso mentre Giordana Angi si è dovuta accontentare del premio della critica del valore di 50mila euro. Chi ha seguito questa diciottesima edizione del talent di Maria De Filippi non dimenticherà sicuramente le critiche e le polemiche nate tra la Angi e il professore di canto Rudy Zerbi.

Rudy, spesse volte, ha puntato il dito contro l’ex cantante della squadra bianca, rea di intepretare le cover in maniera non proprio piacevole e, anche durante la finalissima, Zerbi non ha perso tempo per criticarla pesantemente. Sembra però che immediatamente dopo la finalissima di Amici 18, i due abbiano fatto finalmente pace e a dimostrarlo è una foto pubblicata sul profilo di Rudy.

“Pensavate che non avremmo mai fatto una foto insieme e invece… In bocca al lupo per tutto, Giordana!” ha oltretutto scritto il professore di canto. Da quanto sembra la stessa Angi non ha ancora riposto al post di Rudy ma in compenso Gianni Morandi ha scritto: “Avete fatto pace?” mentre lo stesso professore di canto ha risposto in maniera affermativa.

Anche Stash dei The Kolors, che è sempre stato imparziale nei vari scontri tra Tish e Giordana ma soprattutto quando il professore di canto si scagliava contro l’ex cantante della squadra bianca, ha voluto dire la sua sotto il post di Rudy asserendo: “Io vi ho sempre amato… sappiatelo!”. Il post, in pochissimo tempo ha fatto il boom di like soprattutto da parte degli utenti che hanno sempre assistito ai vari botta e risposta tra i due.

Molti i commenti di felicità ma soprattutto di incredulità da parte dei tanti follower che, finalmente, hanno visto il sorriso di entrambi immortalato in una foto su Instagram. Non ci resta dunque che attendere la riposta di Giordana che intanto, come i suoi colleghi, sarà impegnata con gli instore in giro per tutta Italia.