Amici 18, Platinette parla del talent e di Maria De Filippi: "C’è poca personalità”

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha voluto dire la sua in merito a questa 18esima edizione di Amici con un duro sfogo nella sua rubrica “La TV che vedo” del settimanale DiPiù. Il conduttore di Italia Si, senza tanti peli sulla lingua, ha affermato che a suo avviso il talent di Maria De Filippi ha purtroppo cambiato pelle e non rispecchierebbe affatto le caratteristiche di uno show del sabato sera.

“La gara è bella, ma paga il prezzo di un’annata non ricca di personalità. Dovrebbe essere più semplice e coinvolgente dal punto di vista emotivo” ha infatti sottolineato il conduttore di Italia Si. Platinette, ha altresì voluto spendere parole anche per la padrona di casa Maria De Filippi asserendo che, a suo avviso, la stessa affronterebbe il sabato sera con una certa difficoltà visto che è Mediaset a collocare Amici in quel giorno della settimana.

Nulla da dire invece per quanto riguarda C’è posta per Te che, secondo Platinette al sabato sera è seguitissimo dai telespettatori di Canale5. “Ad Amici sembrano ormai evaporate l’atmosfera della scuola dell’obbligo, il rapporto di confidenza ma anche di tensione tra professori e allievi, giudici e astri nascenti della musica” ha chiosato Coruzzi.

Platinette ha anche voluto dire la sua in merito a Loredana Bertè che nel programma è una presenta di rilievo anche se, a suo avviso, le discussioni non sono sempre necessarie. Ricky Martin invece è molto bravo nel suo ruolo con la squadra bianca ma purtroppo è penalizzato nella comunicazione resa difficile dalla traduzione.

Non potevano infine mancare parole bellissime per Queen Mary che non solo è instancabile ma è soprattutto la “spalla” di tutti i ragazzi presenti all’interno del talent Amici. “E’ facile immaginare quanto le costi lavorare, ogni settimana, per la sua creatura prediletta, per il figlio più amato, ormai diventato adulto!” ha concluso Mauro Coruzzi.