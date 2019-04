Amici 18, Loredana Bertè si scaglia duramente contro i concorrenti eliminati: "Intrusi!”. Jefeo risponde alla cantante

Loredana Bertè continua la sua dura crociata contro i concorrenti del talent di Maria De Filippi che, a sua avviso, non meriterebbero di continuare la corsa al serale e soprattutto contro chi è uscito già dal programma. Ad eccezione di Ludovica, che secondo la cantante avrebbe decisamente dovuto continuare e magari vincere Amici 18, ma che fortunatamente ha fra le mani un contratto discografico molto importante.

Attraverso il suo profilo Instagram, il giudice di Amici, ha voluto esprimere un suo parere personale affondando pesantemente chi, putroppo, è stato eliminato dal talent di Maria De Filippi. “Facciamo un bel bilancio. Da quando ho iniziato la mia crociata contro l’ipocrisia e in difesa del talento, abbiamo cominciato a ragionare. Prima uno e poi l’altro, sono usciti gli ‘intrusi’” ha chiosato Loredana.

Secondo la cantante infatti, quest’annata di Amici sarebbe davvero piena zeppa di talenti che, in spesse volte, sarebbero però offuscati da alcuni “Intrusi” che il talento non ce l’hanno e meritano qundi di uscire dal programma. Questa affermazione ha fatto storcere il naso a Jefeo che, sempre attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto rispondere personalmente alle provocazioni della Bertè e trovando riscontro anche nei suoi tantissimi fan che lo hanno appoggiato in tutto e per tutto.

“Non se ne può più!” ha infatti chiosato il ragazzo pubblicando un omino con la mano sulla fronte e dimostrando ancora una volta di non capire l’atteggiamento della Bertè. Intanto quest’ultima ha deciso altresì di non voler più parlare del ballerino Vincenzo Di Primo con il quale ci sono stati alcuni scontri e molti fraintendimenti durante il serale di Amici 18.

“Mi sembra si siano cominciate a vedere le differenze importanti: il talento straordinario e quello… ordinario” ha ancora sottolineato Loredana convinta più che mai ad andare fino in fondo con le sue idee ma soprattutto puntando nettamente su chi, a suo avviso, meriterebbe veramente di arrivare al finale di Amici 18 di Maria De Filippi.