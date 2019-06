Amici 18, i disturbi alimentari di Giordana Angi: le parole della madre

Giordana Angi, seconda classificata talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici“, è tornata far parlare di sé per alcune dichiarazioni rese dalla dalla madre della cantante al settimanale DiPiù, dove sono stati raccontati alcuni retroscena inediti riguardanti la vita della cantante.

L’italo-francese ha dichiarato in passato di aver iniziato a cantare dopo che in sogno era apparsa Britney Spears, così ha avuto inizio la carriera di Giordana. Nel 2012 ha partecipato al programma di Rai Uno “Sanremo Giovani” con il brano Incognita Poesia e subito dopo ha avuto un’esperienza con “Poker generation”, colonna sonora dei titoli di coda del omonimo film diretto da Gianluca Minghetti, ma la notorietà di Giordana si deve anche al collaborazione con Tiziano Ferro che ha creduto nel suo talento a tal punto da decidere di iniziare a lavorare con lei per un progetto di più ampio respiro.

I disturbi alimentari di Giordana Angi

Ma la carriera artistica di Giordana prima di entrare nel talent show di Maria De Filippi ha registrato altri momenti importanti, come nel 2017 quando Giordana ha infatti firmato Bam Bam, canzone ufficiale della seconda edizione del Lazio Pride, che si è tenuto a Latina da qui collaborazioni con Tiziano Ferro nel brano Accetto Miracoli.

Nel corso della partecipazione al talent show di Canele 5, condotto da Maria De Filippi, Giordana Angi ha rivelato molti aspetti della sua vita privata che certo non sono stati all’insegna della tranquillità; infatti in alcuni periodi la cantante ha dovuto lottare duramente per non lasciarsi andare.

Tutto infatti è partito dalla separazione avvenuta tra i due genitori; da quanto é stato fatto sapere dalla madre di Giordana Angi nel corso di una recente intervista al settimane DiPiù, la cantante ha avuto in passato alcuni disturbi alimentari. Non è stato facile per lei accettare la decisione del padre, che non avrebbe più voluto sentire e vedere nel lei nel suo sorella, una ferita che ancora oggi Giordana porta nel suo cuore.

Dopo aver raccontato la verità riguardante il padre, la madre di Giordana ha rivelato alcuni inediti della figlia: “Alternava anoressia e bulimia c’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altro in cui s’ingozzava fino a stare male”. – per poi proseguire – “l’ho portata da uno psicologo”.

Per due anni Giordana è stata malissimo, poi a poco a poco ha ritrovato la forza per risolversi. La seconda classificata del talent show di Amici ha rivelato alla madre a soli 18 anni di essere omosessuale, in tal senso le parole della madre: “Non ho mai sospettato nulla però le ho detto che ovviamente per me non cambiava nulla che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole mia figlia si è liberata di un peso che si portava dietro da anni“.