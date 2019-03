Amici 18, grave lutto per Lorella Boccia: "Papà, sono qui e stringo la tua mano così fredda"

Lorella Boccia si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver preso parte alla dodicesima edizione del talent show “Amici“, condotto da Maria De Filippi. La ragazza ha partecipato in qualità di ballerina e, pur non trionfando nel programma, si è fatta ugualmente notare, tanto che la redazione ha deciso di tenerla con sé nel corpo di ballo della trasmissione.

In questa edizione ha anche presentato la striscia quotidiana su Real Time, insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Purtroppo in queste ore per lei è arrivata una notizia terribile: la perdita del padre.

L’immenso dolore di Lorella Boccia per la perdita del padre

Un lutto improvviso e sconvolgente: “Tutto questo non può essere reale perché non sono pronta. Ci siamo persi per fin troppo tempo e proprio quando abbiamo deciso di ricominciare sei scappato“, ha esordito sul suo profilo Instagram la Boccia e continua: “Troppe cose non ti ho detto. Sono pentita, distrutta, arrabbiata”.

Tra lo sconcerto dei tantissimi followers che le si sono stretti intorno, mandandole tante prove di affetto e sostegno, Lorella ha continuato il suo straziante messaggio per il suo papà: “Sarà la tua anima ad accompagnarmi lunga la navata fino all’altare. Ti emozionerai come un bambino quando indosserò l’abito bianco e con orgoglio mi affiderai alla mia anima gemella”.

Parole che lasciano il segno in chiunque le legga e che accomunano il dolore immenso di chi sta attraversando la sua stessa situazione. Maria De Filippi, insieme alla redazione di “Amici”, ha fatto sentire a Lorella la sua vicinanza. Purtroppo questo fulmine a ciel sereno arriva proprio in un momento lavorativo particolarmente florido per la Boccia, e offusca quello che poteva essere un periodo pieni di serenità e soddisfazione. Lorella conclude il suo toccante messaggio: “Ti voglio bene Papà.. Riposa, vola ma resta nel mio cuore per sempre. Addio Papà“.