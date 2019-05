Amici 18, Giordana Angi parla della sua vita e rivela: "L’amore non un problema, mi sono sentita sola"

Giordana Angi, allieva della squadra bianca di Amici 18, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove è ritornata a parlare dell’amore e delle sue storie passate. La cantante, ha spesse volte raccontato di aver avuto una storia molto difficile con una ragazza per la quale ha anche scritto diversi pezzi.

Grazie alla musica, Giordana, è riuscita a superare il dolore per la fine di quell’amore e oggi, dopo essersi buttata finalmente il passato alle spalle, la cantante della squadra bianca vuole solo dedicarsi e concentrarsi nel suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Di lei oltre a sapere che, grazie alla sua bravura potrebbe essere una delle finaliste nel canto, ora con la sua intervista sembra essere emerso anche dell’altro.

“Qui ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita profondamente sola, mi sono sentita messa alla prova soprattutto con me stessa. Prima c’era una parte emotiva di me che usciva solo nelle canzoni. Ho cominciato a fidarmi di più. Le richieste d’amore più tormentate sono quelle fatte nella maniera più sbagliata” ha infatti ammesso la Angi oltre a ribadire di essersi presa anche una bella cotta per la ballerina Elena D’Amario.

Giordana non ha mai nascosto la sua omosessualità dal momento che, a suo avviso, se è stato un amore vissuto e che ha fatto parte della sua vita non c’è motivo di non parlarne “Non mi nascondo e poi credo che l’amore non sia un problema”. Inutile dire che sul podio potrebbero finirci anche altri cantanti come ad esempio Alberto Urso ma, nonostante tutto, la cantante della squadra bianca ci tiene a sottolineare che essere entrata nella scuola di Amici 18 per lei è già una vittoria.

Giordana ha deciso di vivere ongi sabato come se fosse l’ultimo godendosi in tutto e per tutto ogni serale anche se spesse volte Rudy Zerbi non perde certo occasione per attaccarla. Per il momento la stessa è stata scelta da Ricky Martin per un tour in America che sarà, per lei, un bellissimo trampolino di lancio per la sua carriera.