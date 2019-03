Amici 18, Federica Marinari dopo l’eliminazione: "Ho sempre avuto timore di Maria De Filippi"

Sabato 30 Marzo in prima serata su Canale 5 prenderà inizio il Serale di Amici; il format per esigenze televisive (come ci tiene a sottolineare la De Filippi) prevede l’accesso di 12 allievi divisi in 2 squadre e per questo motivo si è dovuto far a meno di 3 ragazzi.

Tra gli allievi a dover abbandonare la scuola vi sono Federico Milan, Miguel Chavez e Federica Marinari e proprio quest’ultima dopo non essere riuscita ad accedere al Serale, ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Facebook ringraziando tutte le persone che ha incontrato lungo il suo percorso nella scuola più ambita d’Italia.

Grazie a questa opportunità Federica ha avuto la possibilità di dedicarsi alla sua passione senza nessun tipo di interferenza ed ha ammesso che sono stati dei mesi bellissimi per lei dove ha avuto l’opportunità di fare musica, di pensare solo a se stessa senza dover fare 3 lavori al giorno correndo a destra e a sinistra.

La ragazza ha voluto ringraziare in modo particolare la conduttrice Maria De Filippi usando parole di stima e gratitudine nei suoi confronti; secondo Federica la De Filippi è un modello da seguire, un punto di riferimento a cui appoggiarsi ed anche se inizalmente le metteva soggezione ha voluto porle i suoi ringraziamenti affermando: “Ho sempre avuto un po’ timore di lei, l’ho sempre vista grande e potente, la donna che vorrei essere io: decisa e cazzuta. Ma in questi mesi ho capito che non c’è persona più attenta nei confronti di noi ragazzi: ci passa dei concetti, ci insegna a vedere il mondo secondo gli occhi di un adulto buono, apre il suo cuore e insegna ad aprire il nostro”. E poi aggiunge “È una vera e propria bomba!”.

La ragazza continua il suo post ringraziando anche tutti i professori che in un modo o nell’altro l’hanno aiutata e spronata a fare sempre di meglio; in particolare si sofferma su Rudy Zerbi e ammette che nonostante il professore le abbia messo sempre dei voti bassi, per lei è stato comunque un modo per migliorarsi.

A questo punto l’anno prossimo non è esclusa la possibilità di rivedere la cantante ad Amici siccome Maria De Filippi ha invitato gli eliminati a ripresentarsi nuovamente ai casting per provare a rientrare nella scuola.