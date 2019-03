Amici 18, Alessandro Casillo rompe il silenzio: "Ho lasciato perché non posso perdere stima e fiducia in me stesso"

Nella puntata di “Amici di Maria De Filippi“, andata in onda sabato 16 marzo su Canale 5, in molti hanno subito notato l’assenza di Alessandro Casillo, il cantante entrato nella scuola dopo essere uscito trionfante nel 2010 dal programma “Io Canto”.

Durante la sua permanenza nel programma, Casillo ha attraversato momenti di difficoltà, sia sul piano artistico che su quello umano. Il ragazzo, infatti, in alcuni momenti non riusciva ad accettare i consigli che gli venivano offerti dai professori e in altri non si sentiva apprezzato nemmeno dai suoi compagni e colleghi di avventura.

A tutto questo si è sommato anche il forte stress per non riuscire a conquistare la maglia verde, pur essendo arrivato a esibirsi davanti ai giudici che avrebbero potuto approvare il suo ingresso al serale, ma che di fatto lo hanno bloccato. Insomma, tutto questo lo ha spinto a lasciare il programma senza alcun preavviso né annuncio: tanto che anche la stessa Maria De Filippi ha deciso di non menzionare l’accaduto durante la messa in onda pomeridiana del programma.

La lettera di Alessandro Casillo e le sue motivazioni

Ora, dopo alcuni giorni dall’accaduto, Casillo ha deciso di uscire allo scoperto e chiarire una volta per tutte la sua posizione. Lo fa attraverso una lettera indirizzata alla trasmissione nella quale chiede scusa per il suo comportamento e ringrazia tutti per l’affetto che gli hanno dimostrato: “Sono stati cinque mesi di alti e di bassi, come è la vita. Ad Amici ho deciso io di partecipare e in tutti questi mesi, fino all’ultimo giorno, tutte le mattine mi sono sempre alzato con tanta voglia di studiare, provare, cantare, fare lezione, crescere”.

Continua poi, menzionando il rapporto, non sempre facile, con i professori: “Posso certamente accettare di non piacere a chi è chiamato a giudicarmi, ma per questo non posso rischiare di perdere lucidità, stima e fiducia in me stesso, di non avere la serenità per continuare, per dare tutto me stesso, e per andare avanti a fare quello che amo come vorrei”.

Non potevano mancare i ringraziamenti alla padrona di casa, Maria De Filippi che durante questo suo percorso ha cercato più volte di aiutarlo e rincuocarlo: “Continuerò a cercare la mia strada con la passione di sempre, e la musica sempre al centro. Maria ti ringrazio per l’opportunità dal profondo del cuore. Grazie a chi ha creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine fuori o dentro Amici”.

Tutto questo è stato pubblicato nel profilo Instagram del ragazzo, e nel post Casillo ringrazia anche i suoi fan per l’affetto e la stima dimostrati, e si scusa per la sua assenza degli ultimi giorni: “Voglio rassicurare e chiarire che sto bene, non ho avuto nessun “attacco” come leggo in giro, va tutto bene. ho letto tantissime parole di affetto e di sostegno e non esistono davvero parole per ringraziarvi. Avanti tutta. Ale“.