Amici 18, Alessandro Casillo lascia la scuola: Amedeo Venza spiega il fatto

L’assenza di Alessandro Casillo ad “Amici“, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha fatto discutere molto. Il cantante, conosciuto per aver partecipato, nel 2010, all’età di 14 anni nella trasmissione “Io canto” condotto da Gerry Scotti, non si è presentato durante la puntata del sabato.

Secondo le ultime notizie, il suo addio resta definitivo e non dovrebbe più ritornare negli studi. Alessandro Casillo, come fa notare “Gossip e TV“, è stato cancellato dal sito “Witty TV” dalla lista degli allievi in corsa per il serale. I nomi di Federico Milan, Miguel Chavez, Federica Marinari e Alvis, gli altri concorrenti che si contendono le ultime maglie, sono rimasti nella homepage del sito.

Le ipotesi sull’addio di Alessandro Casillo

In questi giorni i telespettatori si sono fatti molte teorie sull’addio del cantante. L’ipotesi più gettonata sul web è la possibile espulsione dalla trasmissione di Canale 5, poiché il cantante ha avuto una serie di battibecchi, a volte anche molto pesanti, con Rudy Zerbi, uno dei coach di “Amici” insieme ad Alex Britti e Stash.

Fortunatamente viene immediatamente smentita l’ipotesi di un grave lutto familiare. Alessandro Casillo, venerdì, è stato visto da alcuni suoi fan in una famosa discoteca in compagnia di alcuni amici. Per il momento quindi, sul suo addio ad “Amici” resta ancora un mistero, però uno dei suoi conoscenti ha cercato di fare chiarezza su di lui.

Amedeo Venza, il conduttore e organizzatore di eventi ed ex corteggiatore di Tina Cipollari a “Uomini e Donne”, ha voluto parlare proprio dell’addio del ragazzo dalla scuola: “È giusto che il pubblico sappia il motivo dell’assenza di Alessandro Casillo. Il ragazzo ha lasciato la scuola in preda ad un attacco, una crisi dovute alle forti critiche ricevute durante le prove. Quindi Alessandro si è auto eliminato dal programma”.