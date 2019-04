Amici 18, Alessandra Celentano attacca duramente Loredana Bertè: "Non è competente!"

Loredana Bertè non sembra aver per nulla gradito l’eliminazione della cantante Ludovica avvenuta dopo lo scontro con la collega Tish durante il serale di Amici in onda sabato 6 aprile 2019. Con un duro sfogo sui social, il giudice del talent di Maria De Filippi, ha voluto criticare aspramente tutti gli insegnanti, rei di aver permesso tale eliminazione.

Nelle scorse ore, l’insegnante di danza Alessandra Celentano ha voluto replicare alle accuse di Loredana. Con un post sul suo profilo Instagram, senza peli sulla lingua, la Celentano ha dichiarato “Le consiglio che nel momento in cui si esprime sui danzatori, lo faccia seguendo il suo gusto personale e non ponendosi come persona competente sulla danza, quale non è…Io non giudicherei mai un cantante come un tecnico…”.

L’insegnante di danza si è sentita offesa dalle affermazioni di Loredana Bertè e, dopo il putiferio mediatico dei giorni scorsi, ha ribadito ancora una volta il suo ruolo all’interno della scuola di Amici. Oltretutto Alessandra ha continuato imperterrita a rispondere alla Bertè sottolineando “Ha accusato noi di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza da professionista sulla danza…”.

Sembra oltrettutto che lo stesso giudice di Amici abbia chiesto espressamente a Maria De Filippi di cambiare il regolamento del talent ma anche a tal proposito la Celentano ha consigliato a Loredana di continuare a votare non solo in base alle sue competenze ma anche per quanto riguarda il suo gusto personale. Ma non solo la Celentano ha risposto a tono alla Bertè, anche Rudy Zerbi ha voluto esprimere il suo parere in merito alle accuse mosse dal giudice del talent.

Senza tanti preamboli, il professore di canto, ha voluto sapere da Loredana come mai dopo l’eliminazione di Ludovica, che di solito è sempre spavalda e coraggiosa, non ha voluto esprimersi in diretta. Non ci resta dunque che attendere per vedere se la Bertè risponderà ancora ai professori ma soprattutto se il regolamento di Amici 18 verrà stravolto totalmente.