Amici 18, Alberto Urso parla dopo la vittoria del talent: "Le cose belle arrivano per caso, non era contemplato"

Alberto Urso da sabato 25 maggio è il vincitore assoluto del talent di Maria De Filippi “Amici 18”. Il ragazzo siciliano, sin da subito, ha emozionato non solo i professori della scuola ma soprattutto i telespettatori affezionati al programma. Nelle scorse ore, Alberto, ha voluto parlare della sua esperienza ad Amici 18 con una lunga intervista a DavideMaggio.it.

“Le cose belle arrivano per caso, non era contemplato. Ho provato tre anni fa e non era andato bene…Quest’anno sono piaciuto e sono arrivato alla vittoria che per me è un sogno” ha infatti dichiarato il giovane tenore. Sembra dunque che Alberto non aveva certo calcolato di partecipare al talent di Maria De Filippi ma il fato ha voluto che quest’anno, per lui, fosse quello giusto.

Urso, sempre al blog DavideMaggio.it, ha parlato della sua bellissima famiglia rivelando altresì cosa farà con i soldi guadagnati grazie alla vittoria di Amici 18. Il tenore ha spiegato che sicuramente sarà molto generoso e la prima spesa sarà un bellissimo regalo per i suoi amati genitori: “Mio padre vorrebbe tanto una macchina, da tantissimi anni vorrebbe una macchina bellissima. Sarà un regalo per tutta la famiglia”.

Questa sua dichiarazione ha reso felici i suoi numerosi fan che non hanno perso tempo per riversarsi sui profili social di Alberto per complimentarsi con il loro beniamino. Il vincitore di Amici 18 ora sembra essere pronto per dedicarsi con tutto se stesso ai progetti futuri e a tal proposito ha dichiarato: “Un duro lavoro, tanti sacrifici ancora da fare, tanto studio che non deve mancare. E un futuro pieno di musica e soddisfazioni”.

Alberto dunque è pronto per dedicarsi anima e cuore alla musica e sicuramente sentiremo molto parlare di lui considerando anche il fatto che il ragazzo ha stretto un legame molto profondo non solo con Tish ma anche con Giordana la stessa che, all’interno della scuola, gli ha scritto una canzone stupenda e che è già un successo.