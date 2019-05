Amici 18, Alberto Urso criticato da un Dj di Radio 105 per il suo nuovo singolo: "Speriamo di non sentirlo più"

Alberto Urso è entrato nella scuola di Amici 18 grazie alla sua bellissima voce ma soprattutto per il volere di Rudy Zerbi che ha visto in lui un talento vero e proprio. Purtroppo però nella giornata di venerdì 3 maggio, il cantante è stato altamente criticato durante il programma Music & Cars di Radio 105, partner ufficiale del talent di Maria De Filippi.

Sembra infatti che Dj Giuseppe, immediatamente dopo aver ascoltato il nuovo singolo del cantante intitolato La mia rivoluzione sia intervenuto in maniera alquanto pesante ma soprattutto mandando su tutte le furie i fan di Alberto. “Sai che sono contento di non aver avuto la cuffia in testa mentre andava questo disco? Può essere anche di Amici però, insomma, voglio dire, è l’evidenza dei fatti. Va beh, speriamo di non sentirlo più” ha infatti chiosato Dj Giuseppe.

Immediata quindi la reazione dei tantissimi fan del ragazzo che si sono riversati su Twitter attuando una protesta vera e propria e lanciando l’hashtag “#spegniamoradio105” oltre al classico “#iostoconAlberto”. In molti hanno anche chiesto a gran voce alla padrona di casa Maria De Filippi di troncare immediatamente ogni tipo di collaborazione con Radio 105 ritenendo di cattivo gusto il loro comportamento.

Non si sa ancora se Maria deciderà di parlare di quanto successo durante la diretta del serale in onda sabato 4 maggio certo è che uno speaker radiofonico può avere le sue preferenze in fatto di musica. D’altro canto, ciò che invece non è per nulla piaciuto, è il fatto che Radio 105, come radio ufficiale, promuove le canzoni dei ragazzi del talenti di Maria De Filippi e non dovrebbe emettere giudizi negativi su di loro.

Non ci resta dunque che vedere cosa ne penserà Maria ma soprattutto Alberto Urso che, da molti telespettatori, è considerato il vincitore di questa 18esima edizione di Amici. Intanto in molti stanno fremendo per lo scontro tra Mameli e Valentina che andrà in onda in prima serata su Canale5.